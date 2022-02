L'exèrcit espanyol convoca una 'jura de bandera' per a civils a «Pollensa»

L'exèrcit espanyol, desplegat a Mallorca des de fa 300 anys, ha convocat un acte de 'jura de bandera' per a «personal civil» a l'aeròdrom de Pollença, que ells escriuen 'Pollensa', per al proper 24 d'abril.

Els que vulguin participar en la jura de bandera, acte que consisteix en besar una bandera espanyola i fer un jurament d'estar disposat a morir i a matar per defensar-la, han de tenir nacionalitat espanyola; tenir 18 anys en el moment de la jura; no haver estat declarat incapaç per sentència judicial.

Armengol rep el Comandant General a les Illes Balears

D'altra banda, la Presidenta del Govern ha rebut en audiència el cap dels militars espanyols que ocupen les Balears.

Francina Armengol, ha rebut aquest dilluns matí en audiència, al Consolat de Mar, el nou comandant general, Fernando Luis Gracia Herreiz.