[VÍDEO] Denuncien que els guardes de seguretat de l'estació intermodal de Palma expulsen un sense sostre que es refugia del fred

Un usuari mallorquí de Facebook ha denunciat amb una sèrie de vídeos que els guardes de seguretat de l'estació intermodal de Palma fan fora de les cadires públiques un sense sostre que es protegeix del fred a l'estació.

El denunciant escriu que «Una pobra persona a l'estació intermodal, que no ha fet res, pelat de fred que fa a defora a les 6,30 del matí, arriba el de seguretat i el treu defora amb amenaces i ja se posava els guants per malmetre'l, JO HO DENUNCIÏ, a qui li puga interessar i així cada dia, no se que putes s'han cregut».

El denunciant ha penjat tres vídeos que, segons explica, corresponen a tres dies diferents, on es veu com diferents guardes de seguretat expulsen el suposat sense sostre. En els vídeos es veu com l'home expulsat es limita a estar assegut a les cadires de l'estació i en cap moment sembla molestar ningú.