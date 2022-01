La Fiscalia arxiva el cas de les declaracions de l'influencer mallorquí Naim Darrechi on deia que enganya dones per no usar preservatiu

L'influencer mallorquí Naim Darrech, que té més de 26 milions de seguidors a TikTok, 7 milions a Instagram i gairebé 4 milions al seu canal de YouTube, va admetre sense embuts que enganya les seves parelles sexuals en dir-los que és estèril, per poder tenir sexe sense condó.

El Ministeri d'Igualtat va portar el cas a la Fiscalia i el Govern va anunciar que es querellaria contra el tiktoker per «possible abús sexual» i incitació a la violència contra les dones, i va demanar que se li tanqués el compte i el canal. Ara la Fiscalia Superior de les Illes Balears ha arxivat la denúncia.

El ministeri públic sosté que les declaracions estan emparades per la llibertat d'expressió, tot i que són desafortunades, irresponsables i socialment censurables. Afegeix que, per aquest motiu, «no poden, per si mateixes, ser objecte de consideració penal com a delicte d'odi o d'un altre tipus», sense perjudici de la seva possible valoració en altres fòrums o mitjançant les actuacions administratives oportunes.

«Els dic que soc estèril»

Naim Darrechi va fer aquestes declaracions en una entrevista amb el youtuber Mostopapi. Darrechi hi admetia que fa anys que enganya les al·lotes dient-los: «No puc, em costa molt amb condó». D'aquesta manera no en feia servir mai. També va afirmar: «Tio, és estrany que no n'hagi deixat cap d'embarassada tants anys així, o sigui que començaré a acabar sempre a dins».

Darrechi continuava l'entrevista explicant: «Mai ha passat res, estic començant a pensar que tenc un problema».

Quan l'entrevistador li va demanar si elles no li preguntaven res, ell va respondre que «sí, però els dic que som estèril». Va assegurar que els responia: «Tu tranquil·la, que jo m'he operat per no tenir fills.»