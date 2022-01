Una metgessa que anava en el vol d'Air Marroc de l'incident de Palma va dir que era necessari aterrar en 15 minuts com a màxim

Una metgessa que viatjava en l'avió que el novembre passat va protagonitzar un greu incident a l'aeroport de Palma va advertir la tripulació que era necessari aterrar en 15 minuts com a màxim, o un passatger, que suposadament patia una crisi diabètica, podria morir.

Així ho han ratificat aquest dijous en el Jutjat membres de la tripulació de l'avió de Royal Air Maroc, que han declarat com a testimonis per videoconferència des de Marroc.

Es tracta de l'episodi que un divendres de novembre va tenir tancada durant prop de quatre hores l'operativa en l'aeroport, quan presumptament diversos joves marroquins varen simular una emergència mèdica per aconseguir escapar i entrar a Mallorca de manera irregular. Se'ls investiga per presumptes delictes de sedició, afavoriment de la immigració irregular i desordres públics.

Aquest dijous varen declarar, en la peça que instrueix un Jutjat de Palma, el comandant, el cap de cabina i dues hostesses. Segons han informat a Europa Press fonts pròximes al cas, varen relatar que quan l'avió sobrevolava la mar entre Alacant i Eivissa --després de partir del Marroc rumb a Turquia--, un passatger va començar a trobar-se indisposat i, com és habitual en aquestes situacions, per megafonia es va preguntar si hi havia algun metge a bord.

En aquest moment es varen presentar dues persones que es varen identificar com a metges, una d'elles una dona que va ser qui va atendre el supat malalt. El responsable del vol va atestar que va veure en primera persona que la metgessa practicava una prova de glucèmia al pacient després que aquest digués que era diabètic, i que la prova va donar com a resultat nivells alts de sucre en sang.

Per això, segons aquests testimonis, es va decidir aterrar d'emergència a Palma perquè la metgessa havia informat la tripulació que era una situació crítica de vida o mort. De fet, va advertir que tenien uns 15 minuts per a aterrar.

El comandant va assenyalar que va avaluar les possibilitats i va considerar que, per proximitat i per les característiques de l'aeroport, l'aterratge a Palma era l'opció més convenient. Una vegada en terra, una ambulància va acudir per a atendre l'afectat i encara va transcórrer una hora fins que es va produir l'estampida.

Seguint amb el relat dels treballadors de l'avió, en aquest temps, la tripulació es va adonar que una de les portes d'emergència havia estat manipulada, ja que s'havia encès una llum indicativa que la porta s'havia obert. Van cridar a un tècnic que va acudir per a examinar la porta i col·locar un precinte de seguretat.

Mentrestant, un grup de passatgers s'anava inquietant i exigint contínuament que els deixessin sortir a fumar. Segons la tripulació, havien deixat la porta oberta però la raó va ser que hi havia personal entrant i sortint, com el mateix tècnic de la porta o els sanitaris.

Al cap d'una hora des de l'aterratge és quan es va produir l'estampida d'una vintena de joves marroquins que van sortir fugint per les pistes. La tripulació va explicar que al principi no van tenir por real per una possible revolta, i que no varen rebre amenaces, però que en el moment àlgid sí que varen arribar a témer per la seva integritat física. Varen rebre empentes durant la sortida del grup; una treballadora, de fet, va caure a terra i va resultar lesionada en una espatlla.

D'altra banda, els tripulants no varen declarar que veiessin als joves parlant entre si, més enllà que demanaven constantment que els deixessin sortir a fumar.

Un altre aspecte que es va tractar en les declaracions d'aquest dijous va ser la devolució de dos passatgers per part de la Guàrdia Civil. Cal assenyalar que, en el moment en el qual es va produir la sortida dels passatgers, no hi havia forces de seguretat en la zona.

La tripulació va confirmar que la Guàrdia Civil va dur dos passatgers que havien sortit de l'avió i que havien estat interceptats en terra. Els treballadors de la companyia aèria varen declarar aquest dijous que això va ocórrer passades unes dues hores i que els agents varen dir en aquest moment que un d'aquests passatgers era a la terminal.

Les defenses consideren això una devolució 'en calent'. La Guàrdia Civil, per part seva, va sostenir en un informe que aquestes persones no havien tractat de fugir sinó que havien sortit a fumar i estaven desorientades.

Aquests dos passatgers varen ser detinguts per la policia marroquina en tornar a Casablanca.

Pla a Facebook

Cal recordar que s'investiga si l'incident respon a un pla per a entrar il·legalment a Europa, orquestrat a través d'un grup marroquí de Facebook en el qual es descrivia un modus operandi que coincideix plenament amb els fets ocorreguts a Mallorca.

El pla, per al qual es buscaven voluntaris en la xarxa social, consistia a prendre un avió rumb a Turquia i començar a insinuar un problema mèdic quan l'aeronau sobrevolàs l'Estat espanyol, per forçar un aterratge d'emergència. Els joves marroquins comentaven a Facebook que els durien a una terminal en la qual no hi hauria policia, de manera que no podria impedir que fugissin.

Els metges de Son Llàtzer que varen atendre el passatger que havia provocat l'emergència mèdica no varen apreciar signes de cap patologia urgent. Un altre jove que va sortir de l'avió com a acompanyant en l'ambulància va tractar d'escapar de l'hospital.

La Policia va detenir en un primer moment a una dotzena de persones, d'un total de 25 que varen fugir de l'avió. Posteriorment s'han produït noves detencions en diferents municipis de Mallorca i queden quatre persones per localitzar --encara que es té constància que almenys dues varen abandonar l'illa en un ferri a Barcelona--. Tots els detinguts es troben a la presó.

Telèfons mòbils

La Policia treballa en el bolcat dels telèfons mòbils que portaven amb si els arrestats, per a investigar les possibles connexions entre tots i el grup de Facebook.

Un dels joves marroquins fugits va publicar un missatge en Facebook hores després de l'altercat, explicant que estava fugint de la Policia a Mallorca després d'abandonar l'aeroport.

«Al·lots, encara estic marejat a Espanya. La Policia des del matí ens persegueix pel bosc i dispara contra nosaltres amb bales de goma. El meu telèfon està a punt d'apagar-se, tenc un 1 per cent de bateria», va publicar.