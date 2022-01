[VÍDEO] Demana per sopar a un restaurant i el cambrer li contesta: «esto es España, yo soy español y me hablas en castellano»

La cantant del grup Carraixet, actriu i Directora del Cor Lleonard Giner, Mari Giner, ha denunciat un cas de discriminació per raó de llengua.

Acompanyada d'un grup d'amics, Mari Giner ha entrat al restaurant Più Che Buono a Peniscola (Castelló) i ha demanat al cambrer per poder menjar. El cambrer l'ha talla i li ha dit «en castellano!» i com que Giner ha continuat parlant en valencià, l'empleat del restaurant li ha dit «esto es España, yo soy español y me hablas en castellano».

Davant l'actitud agressiva de l'empleat, Mari Giner ha demanat per la responsable de l'establiment i li ha demanat el full de reclamacions. La responsable del local li ha dit que el gestor li ha dit que no estava obligada a donar el full de reclamacions ja que no havia consumit res i en demanar una consumició, la responsable del local ha engegat fora del local Giner.

Giner ha enregistrat un vídeo explicant els fets i l'ha publicat a les xarxes.