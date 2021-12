Una treballadora d'un centre de salut es nega a atendre un ciutadà per parlar-li en català i, a més, telefona a la policia

Una ciutadana valenciana ha denunciat mitjançant Twitter que el seu marit ha anat a cercar la targeta SIP al Centre de Salut de Vinaròs (el Maestrat) i ha patit una discriminació lingüística per part d'una treballadora pel fet d'adreçar-se-li en català.

A banda de no atendre el ciutadà, la treballadora ha telefonat a la policia amb un fals pretext. «L'adminstrativa li ha dit que havia de parlar en castellà, ha demanat el full de reclamacions i ella ha trucat a la policia al·legant que impedia el pas, no hi havia ningú més fent cua», ha explicat Júlia Terol sobre l'incident.

La ciutadana ha remarcat que s'han digirit a la Policia Local del municipi i que aquesta «a part de donar-los la raó ens ha explicat el procediment de reclamació, demà entregarem la documentació pertinent».

De seguida, entitats com Escola Valenciana, la Plataforma per la Llengua i El Tempir han denunciat els fets i s'han posat a disposició de l'afectat per a tramitar la queixa.

«Sembla que en la carta de drets del pacient que difon la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana no consta el dret a ser atés en valencià per a posar fi al supremacisme administratiu. Per a quan la competència lingüística, consellera? Perquè aquesta persona no és un metge estranger. Ai, la demagògia!», ha remarcat l'entitat cultural El Tempir.

A més, el partit Compromís per Vinaròs també s'ha posat a la seva disposició perquè s'estudiï el cas: «Sentim molt que hagen vulnerat el seu dret a ser atès en valencià. Aquest fet pareix prou semblant a un altre denunciat fa un any aproximadament. Estem a la vostra disposició per tal que l'administració necessària ho estudie».