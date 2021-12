[VÍDEO] Expulsen quatre joves d'un pub per parlar en català i a una d'elles li diuen: «Qué pena que tus padres no te hayan educado bien»

La creadora de contingut valenciana Gal·la Martí, una de les youtubers del Canal Malaia, ha denunciat a les xarxes socials que aquest dissabte l'han feta fora, a ella i a les seves amigues, d'un pub de la ciutat de València per adreçar-se al cambrer en català.

La discriminació ha tengut lloc justament el Dia dels Drets Lingüístics. En el darrer any, han estat 102 les reclamacions interposades per vulneració dels drets lingüístics al País Valencià.

Gal·la Martí ha explicat que dissabte, després de sopar varen acudir al pub Garden Shisha i, en demanar si tenien taula per a quatre persones, el cambrer ha qüestionat que ho fes en català: «¿Por qué me hablas en valenciano?». Martí li ha contestat que ho feia «perquè estem a València». Tot seguit el cambrer ha finalitzar la conversa amb un «Pues no hay mesa».

La jove ha volgut destacar que quan es troba en un dels territoris de parla catalana en cap moment es planteja en quina llengua ha d'expressar-se: «Sempre ho faig en valencià i encara que m’he tragat moltes cares de gos fent vore que no m’entenien, mai m’han tirat de manera tan descarada d’un lloc. Literalment, no ens han donat taula per parlar LA NOSTRA LLENGUA, fort».

Martí ha remarcat que «segurament fa temps haguera passat del tema, no haguera dit res per xarxes, però hem arribat a un punt que la denúncia lingüística és necessària. Fins a quin punt hem de seguir suportant esta discriminació lingüística? Repetisc: NO ENS HAN DONAT TAULA PER PARLAR EN VALENCIÀ. Ara ves tu i conta-li-ho a qualsevol persona del món a vore si s’ho creu».

«El problema no és que no sàpiga parlar en castellà (ben orgullosa de saber-lo sense haver fet cap esforç), el problema és que s’ha normalitzat un autoodi cap a la llengua inadmissible», ha denunciat.

En patir la discriminació, Gal·la Martí va penjar un vídeo al seu perfil d'Instagram on explicava els fets i etiquetava el local on li havia passat. El pub, Garden Sisha, no va tardar en respondre-li i, lluny de demanar-li disculpes, li va contestar: «Qué pena que tus padres no te hayan educado bien».

Finalment, atenent a la repercussió que ha tengut la seva denúncia a les xarxes, la jove ha volgut fer un altre vídeo a Instagram on conta tot l'ocorregut: