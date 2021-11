Detengut a Calvià un professor d'un col·legi d'Eivissa per abusar sexualment de diverses alumnes

La Guàrdia Civil ha detengut a Calvià un professor de 35 anys d'un institut d'Eivissa per, presumptament, abusar sexualment de diverses alumnes -al voltant de quatre o cinc- durant el curs 2020-2021.

Segons han informat fonts de la Guàrdia Civil aquest dilluns, l'home ha estat detengut divendres al seu domicili de Costa d'en Blanes, on actualment residia, i ha passat a disposició judicial dissabte. Varen ser els pares i una professora del centre els qui varen denunciar els fets.

Així mateix, els agents, una vegada varen obtenir l'ordre judicial, varen procedir al registre del domicili del detengut, on es va incautar material informàtic que actualment està sent investigat. No es descarta que hi pugui haver més denúncies.