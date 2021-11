Prop de 300.000 dones a les Balears han patit violència al llarg de la seva vida

Al voltant de 290.000 dones a les Balears afirmen haver patit violència en algun moment de les seves vides, el 10 per cent dones majors de 65 anys, segons recull el XIV Anuari d'Envelliment de les Illes presentat aquest dimecres.

Així ho ha explicat en roda de premsa el geògraf i vocal de l'Anuari, Ferran D. Lluch, qui ha assegurat també que aproximadament 100.000 dones a les Illes pateixen violència a curt termini, «cosa que és inconcebible», ha insistit.

Així mateix, ha fet referència a les 40 dones assassinades per violència masclista a les Balears des del 2003, un fet que ha destacat com «la punta de l'iceberg de la violència contra les dones». Sobre això, l'Anuari reflecteix una mitjana de dues dones assassinades cada any a l'arxipèlag.

A nivell estatal, Lluch ha indicat que més del 42% de les dones de 65 anys o més han patit violència al llarg de la seva vida, així com que una de cada cinc han patit violència psicològica i un 10%, violència física o sexual per part de la parella.

A més, una altra característica de les dones grans és que la denúncia és menor en comparació a col·lectius més joves, així com que aquesta violència se sol categoritzar com a maltractament a persones grans i no com a violència de gènere.

«Els fenòmens de violència són múltiples i provoquen impactes sobre diversos aspectes en la vida de la dona, podent conduir a processos d'ansietat, depressió, consum d'alcohol o altres substàncies i, en casos extrems, el suïcidi», revela l'Anuari.