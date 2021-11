Assetgen, insulten i amenacen un nin de 12 anys perquè s’expressa en català al grup de WhatsApp de l’institut

La Plataforma per la Llengua ha denunciat aquest dimarts que un estudiant de dotze anys del Camp de Tarragona ha estat víctima d'una campanya d'assetjament per part de companys que no acceptaven que s'expressés en català al grup de WhatsApp de l'institut.

Segons expliquen, el nin no es va acovardir i es va mantenir en català en tot moment, «una actitud que hauria de servir d'exemple a tots els catalanoparlants», remarca l'entitat.

Els pares del nin es varen posar en contacta amb la Plataforma per la Llengua i li varen enviar captures de pantalla en què es podien llegir les exigències dels companys. Els companys, a més, l'insultaven, l'assetjaven amb telefonades amenaçadores i fins i tot promovien que l'apallissessin.

En tot moment, l'afectat es va mantenir en català i va refusar de doblegar-se a les exigències i les amenaces dels assetjadors, «una actitud d'autoestima i lleialtat lingüística» que l'entitat creu que és un exemple per a tots els catalanoparlants que viuen experiències similars. «Només l'acció decidida i generalitzada de resistència al supremacisme castellà pot revertir la minorització de la llengua catalana», han destacat.