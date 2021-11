Aquest dimarts ha mort l'historiador Sebastià Sansó Barceló. Doctor en Història, ha publicat notables i extensos estudis sobre la indústria perlera i de la fusta a Manacor, a més d'un projecte sobre la formació dels distints nuclis del municipi i Sant Llorenç.

El passat mes d'abril va participar en la taula rodona d’experts sobre la revolta dels agermanats a Mallorca junt a Margalida Bernat i Bartomeu Mestre. Cal recordar que Sansó taambé és l'autor de 'Les Germanies: les faccions manacorines'.

«Hi ha dies que penses que tot sortirà bé i només passaran coses bones, avui no ha estat cap d’aquests dies. El missatge d’un amic comunicant-me que en Sebastià Sansó Barceló ens havia deixat, no ha permès que avui fos un bon dia. En Sebastià Sansó ha estat un d’aquests anomenats 'bona persona' i molt bon manacorí. Gràcies per tot el que ens has deixat i el meu condol a familiars i amics», ha publicat el batle de Manacor, Miquel Oliver.