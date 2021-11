Indignació perquè un jutge obliga una jove que va patir una violació a parlar en castellà al judici perquè l'entenguin els violadors

Aquests passats dies s'ha fet, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el judici per la violació múltiple i repetida que va patir una al·lota de 17 anys a Manresa.

La jove va ser violada per quatre homes. Com ha passat en d'altres ocasions, el judici s'ha convertit en un nou malson per a la víctima que ha hagut de patir algunes humiliacions com haver de respondre una pregunta ofensiva per part d'una advocada de la defensa, que li va demanar «I en cap moment va intentar tancar les cames?»

La jove també va ser comminada, per un jutge, a parlar en castellà, ja que els acusats varen afirmar que no entenien el català.

