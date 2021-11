Aina Calvo: «Demano tranquil·litat davant els fets inèdits viscuts a l'aeroport de Palma»

La delegada del Govern espanyol a les Balears, Aina Calvo, ha demanat «tranquil·litat» a la ciutadania, després dels esdeveniments «inèdits» viscuts aquest divendres a l'aeroport de Palma, quan 21 persones es van llançar a les pistes de l'aeròdrom, després de l'aterratge d'un avió per l'emergència mèdica d'un passatger, pel que sembla per un problema de diabetis, obligant a paralitzar les operacions d'arribades i sortides.

Segons ha informat Calvo aquest dissabte en declaracions als mitjans de comunicació, «el viscut durant la nit d'aquest divendres a Palma és un esdeveniment inèdit, que no s'ha produït anteriorment en cap punt aeroportuari espanyol». Per aquest motiu, i atès que s'està davant un escenari obert de recerca, ha emplaçat a la «cautela".

Si bé, també, ha llançat un missatge de «tranquil·litat» a la ciutadania perquè, ha afegit, «els esdeveniments van poder ser controlats», de fet, en aquests moments, hi ha 12 de passatgers, del total de 24 que no van seguir el viatge (la persona suposadament malalta, el seu acompanyant, les 21 que es van llançar a la carrera a les pistes de l'aeròdrom i una detinguda per desacatament i agressió a l'autoritat a l'interior de l'avió) que ja han estat arrestades. De moment, ha afegit, «cap del 24 ha sol·licitat asil polític».

En aquests moments, ha detallat, es treballa en tres línies de recerca. La primera d'aquestes línies, ha concretat, és localitzar el total de 24 passatgers que no van seguir el viatge, 12 dels quals ja es troben detinguts (11 d'ells en la Prefectura Superior de la Policia espanyola i un, l'arrestat per desacatament i agressió a l'autoritat, en dependències de la Guàrdia Civil); la segona, revisar els fets que van ocórrer en l'aeroport de Palma aquest divendres nit i la tercera determinar si el succeït va ser un fet orquestrat, o bé, per contra, una situació aïllada.

Respecte d'aquesta última línia de recerca, la delegada del Govern espanyol ha apuntat que «tots els escenaris estan, en aquests moments, oberts i no hi ha dades que permetin afirmar que s'estigui davant una arribada d'immigració irregular emmarcada en un pla».

En qualsevol cas, en relació amb els protocols d'emergència a l'aeroport, ha precisat que «el de Son Sant Joan és un aeròdrom sanitari internacional i, per tant, és habitual que es rebin sol·licituds d'aterratge per raons mèdiques».

«El que és insòlit», ha afegit, «és que al costat de la persona que es troba malament i el seu acompanyant, 21 persones arrenquin a córrer per les pistes perquè això posa en risc el trànsit aeri».

En aquest sentit, ha afirmat que «el comunicat mèdic de qui atén el passatger, suposadament malalt, a l'avió i que motiva que sigui traslladat en una ambulància fins a l'hospital de Son Llàtzer afirma que la persona no es trobava bé».

Si bé, atès que el passatger va rebre l'alta mèdica després d'haver estat explorat a l'Hospital, la delegada del Govern espanyol ha assenyalat que «una vegada finalitzin les recerques s'analitzarà tot el que sigui necessari revisar».

Finalment, quant a què passarà ara amb les 24 persones que van decidir no continuar el seu viatge una vegada siguin detingudes, la delegada del Govern ha avançat que «com a mínim tindran el seu expedient de devolució, perquè cal recordar que són persones que han arribat a la comunitat de manera irregular i quan l'autoritat judicial així ho determini seran retornats als seus països d'origen».

«Tot això», ha afegit, «ha estat posat en coneixement de l'autoritat judicial, que serà qui determini si cal prendre algun tipus de mesura més». En aquest cas, ha sentenciat, «condicionaria el seu internament en els centres de migrants».