Armengol adverteix que el viscut aquest divendres a l'aeroport de Palma «no es pot tornar a repetir»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha advertit que l'ocorregut aquest divendres a l'aeroport de Palma, la paralització de les operacions d'arribades i sortides de vols després que un grup de viatgers ocupessin la pista, «no es pot tornar a repetir».

Segons ha expressat Armengol en un missatge publicat aquest dissabte a Twitter, «l'aeroport de Palma ja opera amb total normalitat, però el sentiment és compartit: el que va passar aquest divendres no es pot tornar a repetir».

Per aquest motiu, ha afegit la presidenta, «es fa necessari que les autoritats competents revisin els seus protocols per garantir la seguretat de tothom i la mobilitat de residents i visitants».

Armengol ha fet aquesta valoració, després que aquest divendres, l'aeroport de Palma hagués de paralitzar les operacions d'arribades i sortides de vols després que un grup de viatgers ocupessin la pista.

Segons informava llavors la Guàrdia Civil, s'havia produït un aterratge d'emergència d'un vol degut a una emergència mèdica d'un passatger, pel que sembla per un problema de diabetis. I, mentre s'estava realitzant l'evacuació per part de la companyia, diversos passatgers van abandonar l'avió, per la qual cosa es van tancar les pistes.

L'aeròdrom de la capital balear reprenia la seva operativitat ja en la mitjanit d'aquest dissabte, després de desviar un total de 13 vols d'arribada. En concret, els vols d'arribada desviats van ser: cinc a Barcelona-El Prat, quatre a Eivissa, dos a Menorca, un a Madrid-Barajas i un a València.