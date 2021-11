El Govern afirma que «es mantendrà ferm» davant l'assetjament sexual després de la denúncia d'una empleada de l'IBJove

La Conselleria d'Afers Socials del Govern ha assegurat aquest divendres que «es mantindrà ferm davant qualsevol situació d'assetjament sexual, mantenint els drets i garanties dels implicats», després que una treballadora de l'Institut Balear de la Joventut (IBJove) hagi denunciat una situació d'assetjament a través de xarxes socials.

En un comunicat, la conselleria d'Afers Socials ha explicat que la treballadora del IBJove va enviar un missatge via Whatsapp intern --en un grup amb altres cinc empleats-- per a comunicar la situació que havia viscut fa una sèrie d'anys.

Segons la Conselleria, des del gabinet es va informar el seu superior jeràrquic, el gerent de IBJove, i se li va indicar a la treballadora que havia de dirigir-se en primer lloc a ell.

Pel que sembla, la treballadora, en la seva reunió amb el gerent, va confirmar que havia escrit el whatsapp «però no va voler concretar més», per la qual cosa aquest li va indicar que registràs per escrit el que explicava en el whatsapp i que especifiqués dates i situacions.

D'acord amb Afers Socials, la treballadora va registrar un escrit dirigit a la consellera on exposava «que una dona havia estat sotmesa a assetjament a un departament de la Conselleria sense explicar res més» i també demanava una reunió amb la consellera.

Des de la Conselleria assenyalen que la consellera va ordenar per escrit a la directora general d'Infància, Joventut i Famílies i al gerent del IBJove que s'iniciés el protocol d'assetjament i va donar hora a la treballadora per a reunir-se amb ella.

No obstant això, segons la Conselleria, aquesta reunió havia de produir-se el 27 d'octubre i l'empleada la va anul·lar el mateix dia al·legant que no es trobava bé i hores després es va posar de baixa laboral.

«El protocol es va posar en marxa i el gerent de IBJove es va reunir amb el tècnic de riscos laborals. La treballadora està pendent de signar un document en el qual se l'informa que s'ha iniciat el protocol perquè està de baixa laboral», han indicat des de la Conselleria.

Finalment, han destacat que «no consten expedients oberts amb anterioritat sobre aquest tema» i que la Conselleria «es mantendrà ferma davant qualsevol situació d'assetjament sexual».