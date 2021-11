L'aeroport de Palma reprèn l'activitat després d'un tancament de més de tres hores per raons de seguretat

AENA ha informat que l'aeroport de Palma ha reprès l'operativa després de desviar un total de 13 vols d'arribada a causa d'una incidència en desembarcar un vol aquest divendres a la tarda.

Els vols d'arribada desviats han estat els següents: cinc a Barcelona-El Prat, quatre a Eivissa, dos a Menorca, un a Madrid-Barajas i un a València.

L'aeroport de Son Santjoan ha paralitzat devers les 20.30 d'aquest divendres les operacions d'arribades i sortides de vols després que un grup de viatgers ocupassin la pista.

Segons ha informat la Guàrdia Civil, hi ha hagut un aterratge d'emergència d'un vol a causa d'una emergència mèdica d'un passatger, pel que sembla per un problema de diabetis.

D'acord amb l'institut armat, mentre s'estava realitzant l'evacuació per part de la companyia, diversos passatgers han abandonat l'avió, per la qual cosa s'han tancat les pistes i s'ha muntat un operatiu per trobar els fugits..

El passatger que ha provocat l'aterratge d'emergència aquest divendres en l'aeroport es troba ara sota custòdia en dependències policials. Fonts pròximes a la investigació han explicat que, en aquests moments, s'estudia la hipòtesi que tot estigués planejat per a entrar de manera irregular a Mallorca.

L'operatiu de cerca dels passatgers continua i hi participen la Guàrdia Civil i la Policia espanyola. En aquests moments, el dispositiu s'ha ampliat més enllà de l'aeroport de Palma per a trobar als passatgers.