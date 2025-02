Més de 1.600 persones assisteixen a la Festa de la Llum a la Catedral de Mallorca

Més de 1.600 persones han assistit aquest diumenge, 2 de febrer, a la denominada Festa de la Llum a la Catedral de Mallorca, un espectacle lumínic que es produeix quan la llum del sol projecta la rosassa major del temple que presideix l'altar just sota la rosassa menor de la façana del portal major.

El fenomen conegut també com a 'vuit de la Seu' no s'ha pogut veure complet perquè a les 9.00 h els niguls han tapat el sol i les dues rosasses no han arribat a veure's just l'una damunt l'altra. No obstant això, sí que s'ha pogut contemplar el reflex de colors de la rosassa sobre el portal major abans de les 9.00 h i després d'aquesta hora.

La Capella de la Seu ha interpretat, en el moment en què estava prevista la simetria de les dues rosasses, dues peces musicals, Aubada de Miquel Tortell i lletra de Marià Aguiló, i Laudate Dominum del compositor català contemporani Josep Vila.

A les 10.15 h ha tengut lloc l'eucaristia amb motiu de la presentació del Senyor al temple, que se celebra el dia de la Candelera, i que han pogut seguir en directe, com cada diumenge, per IB3 Televisió. La celebració, presidida pel degà-president de la Catedral de Mallorca, Mn. Antoni Vera, s'ha iniciat amb una processó amb les candeles enceses com a símbol de la llum que dona Jesús a les nostres vides.

Amb la denominació de Festa de la Llum, la Seu vol recuperar una tradició cultural històrica d’origen grec i romà, que fou cristianitzada pel papa Gelasi l’any 496. El cristianisme, 40 dies després de Nadal, celebra la festa de la Candelera, la qual commemora la presentació de Jesús al temple de Jerusalem i la purificació de la seva mare, Maria. Aquest ritual, associat a la cultura jueva, es desenvolupava entorn de l’oferta i benedicció de candeles de cera. La construcció històrica de la litúrgia cristiana dedicada a la Candelera ha identificat aquesta commemoració com la Festa de la Llum.