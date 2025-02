Palma se suma a les més de 70 ciutats europees que protesten per la desprotecció dels cans usats per a caçar

La Plataforma No a la Caça ha organitzat una jornada de protestes a més de 70 ciutats d'Europa, entre les quals hi ha Palma, per a evidenciar la desprotecció dels cans usats per a caçar.

La protesta de Palma s'ha fet a les 12.00 hores, de manera simultània a les de la resta de ciutats peninsulars, a la plaça d'Espanya.

Aquesta és la 15a vegada que es preparen aquestes marxes coincidint amb la fi de la temporada de caça, per a reivindicar els drets dels cans usats en aquesta activitat, amb una campanya que «mostra el maltractament sever al qual es veuen sotmesos els cans usats per a la caça a Espanya».

L'entitat ha advertit dels efectes d'haver deixat fora de la Llei de Benestar Animal els cans usats en la caça, cosa que, al seu parer, ja s'evidencia.

«Milers de cans utilitzats per a la caça a Espanya enfronten un destí devastador, com és el maltractament, l'abandó i, en molts casos, la mort. Les seves vides són reduïdes a un simple instrument d'un sol ús. Aquestes imatges mostren la realitat que pateixen, una realitat que no es pot continuar ignorant», han al·legat.

La decisió d'excloure'ls de la norma estatal han assegurat que ha tengut un efecte «reactiu» a les lleis autonòmiques per a «desprotegir-los encara més», comenten des de la Plataforma.

A nivell europeu, també han apuntat que la situació és «preocupant». Des de la plataforma han incidit que encara que la Comissió Europea ha proposat una regulació per a protegir cans i moixos, que inclou els cans usats per a caçar, «hi ha el risc que puguin introduir-se excepcions que els excloguin, cosa que replicaria el buit legal generat a Espanya».

Davant d'aquesta amenaça, han assenyalat la importància que el Parlament Europeu, que encara pot presentar esmenes fins al 4/5 de febrer, mantengui aquestes proteccions.