Lluïsa Febrer dona més branca als 'ofendiditos'

Lluïsa Febrer ha realitzat un nou cartell per convocar l'acte que ha organitzat el col·lectiu Morro de Xafardera per a dissabte que ve, 8 de febrer, a Palma i que té com a objectiu defensar la llibertat d'expressió, després de la polèmica que es va generar amb el cartell de Febrer per a una de les festes amb motiu de Sant Sebastià.

L'artista ha elaborat un nou pòster sota el títol La criminalització de la protesta. Sortir al carrer per sortir dels xarxes, en el qual apareixen el rei espanyol, un bisbe i un agent de la guàrdia civil plorant amb un mòbil i portant diversos braçalets amb el símbol de l'esvàstica i de la Falange Espanyola. D'altra banda, la comunitat LGTBIQ+ també apareix representada mitjançant activistes i la bandera del col·lectiu.

En aquest acte es realitzarà «una lectura grupal del llibre Ofendiditos de Lucía Lijttmaer. «Sortirem al carrer per sortir de les xarxes, farem un passeig, una volta mentre anem aturant per llegir el llibre en diferents capítols. Per seguir la lectura basta escoltar o també seguir-la amb el teu propi llibre. Un passeig per carrers del barri antic de Palma.

Tendrà una duració aproximada de dues hores. Una vegada hi serem totes vos donarem unes petites instruccions per a la lectura i l'ús de l'espai públic», expliquen els convocants, que justifiquen la convocatòria perquè: «arrel del cartell que va fer Lluïsa Febrer per a les festes de Sant Sebastià d'enguany i la polèmica que va rebre a les xarxes es manifesta la necessitat de seguir parlant sobre la llibertat d'expressió, la cancel·lació, la crítica, la censura...»