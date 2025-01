Activistes per l'habitatge, usuaris de caravanes i artistes de carrer clamen a Palma contra l'ordenança cívica

Diferents col·lectius d'activistes pel dret a l'habitatge, d'usuaris de caravanes i d'artistes de carrer s'han concentrat aquest dijous al matí davant de l'Ajuntament de Palma per a clamar contra l'ordenança per a «fomentar la convivència cívica» després que el text hagi rebut el primer vistiplau del ple municipal.

Cap a les 11.00 hores, poc després que la iniciativa hagi estat sotmesa a votació al ple municipal i hagi rebut els suports dels regidors del PP i de Vox -i el rebuig de l'oposició-, una vintena de representants d'aquestes entitats s'han congregat per a exposar el seu malestar davant de determinades mesures que preveu el document.

Entre d'altres, alguns dels punts de l'ordenança que ha generat més rebuig entre les entitats ciutadanes són els relatius a les sancions per limitar l'ús d'autocaravanes com a habitatges o l'activitat d'artistes de carrer.

«Cal posar seny a aquesta barbaritat. L'ordenança és recaptació, recaptació i recaptació, i la ciutadania necessita prevenció, no a base de multes», ha manifestat la portaveu de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH) de Mallorca, Àngela Pons.

L'activista pel dret a l'habitatge, en concret, ha fet referència a dos documents del Ministeri de l'Interior i de la Direcció General de Trànsit (DGT) que, segons la valoració, xoquen amb el contingut de l'ordenança cívica relatiu a les sancions per residir en una autocaravana.

Aquestes contradiccions les han plasmades en un document amb arguments jurídics que, ha indicat Pons, presentaran durant el període d'al·legacions que s'obrirà a partir de l'aprovació inicial de l'ordenança al ple de Cort.

La PAH Mallorca també ha fet referència a una sentència del Tribunal Suprem que, d'acord amb la jurisprudència en la matèria, una caravana que sigui emprada com a domicili de forma accidental o habitual és, com un habitatge corrent, inviolable i habitable.

L'ordenança, ha afegit Pons, arriba després de dos anys de mandat en què, a parer seu, l'equip de govern no ha dut a terme cap política d'habitatge efectiva, com ampliar el parc d'immobles de lloguer social per a les famílies que es troben en situació d‟emergència habitacional.

«No només segueixen fent passos enrere, sinó que a més es dediquen a desnonar famílies que, encara que no tenen un habitatge digne, tenen almenys un sostre que aquesta administració els ha negat», ha conclòs.

Begoña Iglesias, una dona que després de ser desnonada del seu domicili va passar a residir en una caravana que té estacionada a Palma, ha exigit als regidors que deixin de banda l'ordenança. «Que ens deixin viure tranquil·lament i cívicament en una caravana», ha reclamat.

Per part seva, el president de Nou Circ Social, David Peralta, que ha acudit a la concentració lligat de mans i peus amb unes cadenes en senyal de protesta, ha considerat que els artistes de carrer són «una espècie mitològica en perill d'extinció» que promouen un model de turisme sostenible i un bon ambient als espais públics. «I ara som un lleure prohibit. No som una amenaça, som la diversió», ha clamat Peralta.