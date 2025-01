Palma declara l’Any Nou Xinès activitat d’interès públic municipal

La Junta de Govern ha aprovat declarar activitat d’interès públic municipal la festivitat de l’Any Nou Xinès, que se celebra a Palma anualment des de 2016.

L'esdeveniment, organitzat per l'entitat ACHINIB, té com a objectiu compartir una de les festes més rellevants de la tradició xinesa amb les diverses comunitats culturals que viuen a Palma, fomentant així la interculturalitat i el respecte mutu.

Es tracta, en paraules de la portaveu de l’Equip de Govern, d’una tradició consolidada a la ciutat i que representa un clar interès cultural, a més de contribuir a la dinamització comercial i econòmica del barri de Pere Garau i de Palma en general.

La celebració d’aquest Any Nou Xinès es realitzarà el proper 9 de febrer i inclourà activitats destacades com el ball de dos dracs xinesos, el Gran Tambor de la Xina, i actuacions de música popular, com els xeremiers.

A més, s’hi podrà gaudir de diferents paradetes gastronòmiques i actuacions de folklore representatiu de diverses regions del món.