Més per Palma garanteix accions urgents per preservar el patrimoni de la Façana Marítima de la ciutat

Més per Palma garanteix que l’Ajuntament prendrà accions urgents per preservar la Façana Marítima, un dels espais més emblemàtics de la ciutat. La formació ha aconseguit que es duguin a terme accions immediates per preservar els seus elements patrimonials. «La Façana Marítima de Palma és una joia, i no podem permetre que continuï abandonada. Serà protegida gràcies a la proposició presentada per MÉS. Estarem pendents que el govern municipal dugui a terme aquest compromís», ha declarat la regidora Kika Coll.

Una façana en perill: abandonament i deixadesa

La proposició de Més per Palma alerta sobre el deteriorament de diversos elements que conformen la Façana Marítima: els Rentadors des Jonquet, estan en un estat total d’abandonament, afectats pels abusos de l’oci nocturn i de la manca de manteniment; Sa Llonja, sobresaturada per la massificació turística, amb carrers bruts i una convivència insostenible per als veïns; Ses Voltes i les murades, amb vegetació descontrolada, pedres que es desprenen i un estat deplorable del conjunt patrimonial. A més, encara no s’ha recuperat l’envelat que donava ombra. Es tracta d’una intervenció preparada l’anterior legislatura i que l’equip de govern no ha executat; el Parc de la Mar, continua aturada la segona fase de la seva rehabilitació. Això ofereix una imatge poc digna d’un dels espais més icònics de Palma; i el Baluard des Príncep, tot i ser unes obres de gestió estatal, l’Ajuntament ha de col·laborar per finalitzar unes obres eternes i garantir d’aquesta manera la conservació de l’espai.

Fins ara el PP no havia tengut cura ni del patrimoni ni dels veïns

«El govern de Jaime Martínez no ha demostrat fins ara que el patrimoni sigui la seva prioritat. Els espais més emblemàtics de Palma s’estan degradant i els veïns són els qui paguen les conseqüències», ha explicat la regidora.

Coll ha denunciat que el govern del PP, fins ara, ha prioritzat altres projectes, com l’edifici de GESA o l’ampliació de l’aeroport, mentre que ha ignorat la preservació d’elements històrics clau de la ciutat. Sembla que gràcies a aquesta iniciativa de Més per Palma això pot canviar, encara que sigui només en el cas de la Façana Marítima. «Aquest acord, aconseguit a instàncies d’una iniciativa del grup municipal de Més per Palma, farà que la Façana Marítima surti del seu estat d’abandonament actual», ha declarat la regidora de Més per Palma, Kika Coll.

Propostes concretes de Més per Palma

En paraules de Kika Coll, l’acord, que s’ha de ratificar al següent ple municipal, posa de manifest que «per revertir la situació s’han de realitzar intervencions urgents als Rentadors des Jonquet. També és imprescindible recuperar l’envelat de Ses Voltes i assegurar la conservació de les murades, amb un manteniment periòdic que eviti despreniments i l’acumulació de vegetació. A més, demanam una coordinació efectiva amb el govern estatal per finalitzar les obres del Baluard del Príncep i integrar-lo plenament com a espai de la ciutat. Finalment, cal accelerar la segona fase del Parc de la Mar per garantir que aquest espai icònic estigui a l’altura de les necessitats i expectatives dels ciutadans i ciutadanes de Palma».

Una crida per defensar el patrimoni de Palma

«Preservar la Façana Marítima és preservar la història i l’ànima de Palma. La inacció, demostrada fins ara pel PP, està convertint els nostres espais en un problema per als veïns i en una vergonya per a la ciutat. Tant de bo que aquest pic sí que compleixin allò que han votat. És hora de fer del patrimoni una prioritat», ha conclòs Coll.