Exigeixen a la Conselleria d'Educació que reculi la retallada d'hores d'Educació en Valors Cívics i Ètics a l'ESO

Els nous esborranys del nou decret de currículums publicat per la Conselleria d’Educació proposa una retallada d’hores per a la matèria d’Educació en Valors Cívics i Ètics de 4t d’ESO. Aquesta mesura, que preveu la reducció de dues a una hora setmanal, «suposa un atac directe als ensenyaments de Filosofia i ètica a les aules, i posa en greu perill la formació del pensament crític i reflexiu dels nostres joves. Una societat moderna i desenvolupada ha de protegir i defensar aquests ensenyaments fonamentals per garantir ciutadans lliures, responsables i amb capacitat de raonament autònom», expressa SIAU (Sindicat Independent, Autònom i Unitari) amb un ferm rebuig cap a aquesta nova proposta educativa.

Des de la seva creació, l'assignatura d'Educació en Valors Cívics i Ètics ha estat l'única matèria obligatòria en tot l'ensenyament secundari on els alumnes treballen els valors ètics, cívics i socials fonamentals per al seu desenvolupament com a ciutadans responsables. La Filosofia i l'ètica ajuden els joves a enfrontar-se a la complexitat del món contemporani, oferint-los eines per analitzar, argumentar i entendre diferents perspectives. «Reduir aquesta assignatura a una sola sessió setmanal dificultaria enormement la transmissió d'aquests coneixements de manera eficaç i profunda», sentència el sindicat.

Aquesta decisió arriba després d'una retallada prèvia en què l'assignatura va perdre la seva presència a la resta de cursos d'ESO, i ara es pretén fer un pas més en la minva d'aquests ensenyaments a les Illes Balears. Tal com ha destacat l'Associació Filosòfica de les Illes Balears (AFIB), i que SIAU també hi dona suport i se suma a la seva reivindicació: «És necessari aturar aquesta reducció horària que no només perjudica l'ensenyament de la Filosofia, sinó que també limita el treball fonamental en valors ètics i cívics que necessiten els nostres joves per afrontar els reptes socials i personals del futur».

A més, SIAU adverteix que la proposta de destinar l'hora eliminada d'Educació en Valors Civics i Ètics a la matèria de Matemàtiques ha de ser vista amb «especial preocupació, ja que se suma a la greu problemàtica que ja vivim a la borsa de docents interins, especialment en l'especialitat de Matemàtiques». Actualment, aquesta borsa roman pràcticament buida des de l'inici del curs escolar, «i no sembla que la Conselleria hagi plantejat una solució viable per cobrir les necessitats de personal en aquesta matèria». A la manca de docents de Matemàtiques s'hi afegeix la incertesa de «com es gestionaran aquestes noves càrregues horàries sense comprometre la qualitat educativa».

El sindicat SIAU demana a la Conselleria d'Educació que reconsideri aquesta proposta i obri un espai de diàleg per «defensar l'educació en valors com un element fonamental del sistema educatiu de les Illes Balears. És crucial que la filosofia i l'ensenyament de valors cívics i ètics ocupin un lloc destacat en l'educació dels nostres joves tornant a tenir presència a tota l’etapa de secundària, ja que aquestes disciplines els proporcionen la capacitat de pensar de manera crítica, reflexionar amb autonomia i prendre decisions fonamentades en una societat cada vegada més complexa i canviant».

Finalment, SIAU fol expressar el seu suport a l'AFIB i a les al·legacions que es presentaran per frenar aquesta retallada. El sindicat també presentaà al·legacions en el mateix sentit i conviden a la resta d’associacions, sindicats, partits polítics, docents i entitats de la comunitat educativa a sumar-se a aquesta lluita per «garantir un sistema educatiu just, plural i inclusiu».