Ja es poden presentar candidatures a la quarta edició dels Premis Sonor del pòdcast en català

La quarta edició dels Premis Sonor, els guardons que distingeixen exclusivament produccions de pòdcast en català, ha engegat motors aquest dimarts amb l’obertura del període de presentació dels treballs, que es podran enviar des d'aquest dimarts 28 de gener i fins al pròxim 14 de març del 2025. Les bases ja es poden consultar al web dels Premis Sonor. El tret de sortida de les candidatures s’ha fet coincidir amb la presentació de la quarta edició consecutiva d’aquest certamen, que s’ha consolidat com un referent en l’univers del pòdcast en català. En una trobada a Catalunya Ràdio, l’editor de La Mira, Joan Camp, el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, i la consellera delegada de la Xarxa Audiovisual Local, Núria de José, han fet oficial aquest dimarts migdia l’acord per impulsar de nou els guardons, que enguany presenten novetats, com la creació d’una nova categoria per reconèixer el millor pòdcast de proximitat.

Aquest acord forma part d’un conveni de col·laboració firmat per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i La Mira que aposta per premiar el talent i la creativitat del país, i per visibilitzar els productes que, elaborats en llengua catalana, competeixen en un mercat global. En aquesta línia, els guardons tenen l’objectiu de fomentar el patrimoni sonor en català i reconèixer la feina que es fa arreu dels Països Catalans en aquest àmbit. Al projecte s’hi ha sumat enguany la Xarxa Audiovisual Local, amb qui La Mira ha acordat crear una nova categoria de premi per tal de reconèixer el talent dels mitjans locals a l’hora de produir pòdcasts.

Reconeixement als millors pòdcasts del 2024

Enguany es premiaran els millors pòdcasts difosos durant el 2024 en un total de 12 categories. Concretament, podran optar a la quarta edició dels Premis Sonor els treballs produïts o coproduïts i emesos en català en el període de l’1 de gener al 31 de desembre del 2024.

D’una banda, les produccions es podran presentar a les set categories de premis següents: millor pòdcast de ficció, millor pòdcast de narrativa no-ficció, millor pòdcast d’entreteniment, millor pòdcast de conversa, millor pòdcast branded content, millor pòdcast d’innovació i millor pòdcast de proximitat, la novetat d’enguany arran del nou acord amb La Xarxa. Un jurat format per reconeguts professionals del món de la comunicació i, en especial, de l’univers del pòdcast, n’escolliran les candidatures guanyadores.

A més, hi haurà quatre premis a proposta del jurat —millor realització i disseny sonor, millor guió, millor producció i millor podcaster— i un premi de votació popular, el premi del públic, per al qual s’activaran votacions del 17 al 31 de març de 2025.

Bona salut dels pòdcasts en català

En la presentació, Joan Camp, editor de La Mira, ha remarcat que «arribem a la quarta edició del certamen més ben acompanyats que mai», en referència al nou acord amb La Xarxa, que se suma a la col·laboració de Catalunya Ràdio. Camp ha destacat que la nova categoria de millor pòdcast de proximitat «és de justícia» i «demostra l’evolució en quantitat i qualitat del pòdcast en català». «Podem afirmar sense por que la producció de pòdcasts en la nostra llengua gaudeix d’una molt bona salut», segons l’editor de La Mira, que ha definit els Premis Sonor com «un far» en l’univers del pòdcast en català, alhora que tenen la voluntat de ser «instigadors d’una qualitat cada vegada millor».

A més, el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, ha destacat que, al llarg de les diferents edicions, els Premis Sonor «han demostrat que es poden fer productes en català molt competitius». Borda ha posat en valor «la base de persones d’arreu que fan productes de molta qualitat» i «volem que els Sonor sigui aquell punt de trobada per fer cada vegada més gran aquesta xarxa».

Per la seva banda, la consellera delegada de la Xarxa Audiovisual Local, Núria de José, ha remarcat que «la ràdio local fa tres dècades que ha anat evolucionant per adequar-se a les noves maneres de consum de l’audiència», i ha remarcat que, en aquests moments, «en un entorn de desinformació, la ràdio local és més necessària que mai per combatre-la i per afavorir la cohesió social». És per això que des de La Xarxa «apostem fort per incrementar i donar més visibilitat a la proximitat en l’oferta de pòdcast en català».

Els premiats es donaran a conèixer durant la gala de lliurament dels premis que tendrà lloc a la primavera.