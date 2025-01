Emaya retira la pintada vandàlica realitzada a la placa en record d’Aurora Picornell i les Roges del Molinar

Operaris de Emaya s'han desplaçat fins al carrer Joan Maragall, on està situada la placa en record i homenatge a Aurora Picornell i les Roges del Molinar, instal·lada per l'Ajuntament de Palma, l’any 2019, per a retirar les pintades vandàliques aparegudes sobre aquest memorial.

Cal recordar que, aquest divendres, PSOE Palma, MÉS-Estimam Palma i Podemos Palma van lamentar que la placa que l'Ajuntament va col·locar en memòria d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar havia estat de nou vandalitzada i van exigir la neteja del grafiti aparegut sobre aquest memorial.

A més, la regidora d'Unides Podem, Lucía Muñoz, va aprofitar la comissió de Vigilància de la Contractació, Infraestructures i Desconcentració Territorial celebrada aquest divendres a Cort per a incloure una esmena en una moció del PSOE «relativa a millores urgents en el Barri del Molinar» en aquest sentit.

L'esmena d'Unides Podem, que urgia a «la neteja immediata de la placa en homenatge a Aurora Picornell i les Roges del Molinar situada al carrer Joan Maragall», va ser aprovada per unanimitat dels grups amb representació a l'Ajuntament, inclosos PP i Vox.