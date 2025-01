Inca presenta un calendari dedicat a les entitats socials i de salut

L’Ajuntament d’Inca ha impulsat un nou calendari d’entitats sota el lema «Inca, un cor que batega solidaritat 365 dies a l’any». Així doncs, l’almanac del 2025 ret homenatge a les entitats socials i de salut que treballen a la capital del Raiguer.

«Amb aquesta iniciativa volem reivindicar la tasca tan important i imprescindible que realitzen les entitats socials al nostre municipi, contribuint a dinamitzar la ciutat i oferint un ampli ventall de serveis i activitats per als seus usuaris i familiars. Inca és una ciutat que batega amb força principalment gràcies a associacions com les que protagonitzen el calendari», assenyala el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

D’aquesta manera, el calendari realitzat per l’Ajuntament inclou un total de 24 entitats socials i de salut. En concret, cada mes és protagonitzat per dues associacions, col·lectius o agrupacions diferents amb una foto destacada i el seu logotip. Així mateix, l’almanac inclou també un espai per a notes i recordatoris.

Aquestes són les entitats socials i de salut que s’inclouen en el calendari de 2025: Joan XXIII, Fundació Campaner, Fundació Garrover, Associació Espanyola Contra el Càncer, Fundación Aldaba, Fundación Asnimo, Inca-Mallorca Solidaria, Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (ABDEM), Càritas Mallorca, Fundació Aspas, Esment, Fundación Diagrama, Mater, Abacco, Amadiba, Fundació IRES, Sant Joan de Déu, Cooperativa d’Iniciativa Social, Fundació Proideba, Sonrisa Médica, Fundació Deixalles, Hospital Comarcal d’Inca, Cruz Roja i Projecte Home Balears.

En aquest sentit, el batle destaca que «el nostre objectiu és repetir aquesta iniciativa i cada any retre homenatge a entitats i associacions de diferents sectors, com per exemple, esports o cultura».

Els exemplars del calendari d’entitats socials i de salut d’Inca 2025 es repartiran entre totes les associacions que hi participen. D’altra banda, els inquers i les inqueres interessades també podran recollir el seu exemplar a l’Ajuntament.