Més per Palma: «La irresponsabilitat i la deixadesa del PP posa en perill el patrimoni arquitectònic de Palma»

Aquest dimarts ha arribat al Consell de Gerència d'Urbanisme la llicència de demolició d'un edifici situat al carrer Triana, 3 de son Espanyolet. Més per Palma ha demanat que no s'aprovés la llicència i es retiràs de l'ordre del dia per trobar una solució per protegir la façana d'aquest edifici, «ja que és singular i de tipologia singular del barri». «Per ara, aquesta llicència ha quedat sobre la taula, però encara es troba en perill de perdre aquest patrimoni», adverteix el partit ecosobiranista de Palma.

La legislatura passada es va aprovar inicialment el Pla d'Ordenació Detallada. Aquesta normativa urbanística, entre altres, fixava una protecció ambiental al barri de Son Espanyolet i a la resta de barris tradicionals. Aquest pla protegia la façana i evitava la seva demolició o pèrdua. Amb la normativa proteccionista, «els propietaris podien ampliar l'edifici, però mantenint la façana actual».

Amb aquests fets, Més per Palma torna a denunciar «la deixadesa i irresponsabilitat del PP, del batle Martínez i del regidor Fidalgo. La seva mala gestió al govern municipal provoca un nou cas de desprotecció del patrimoni d'aquesta ciutat i el caràcter singular dels barris de Palma. La feina estava feta, però el PP prefereix la destrucció del patrimoni».

El partit ecosobiranista recorda que fa dos mesos hi va haver un cas similar al carrer 31 de Desembre, i aquest dilluns al carrer Triana de Son Espanyolet. «Dos exemples prou il·lustratius del que suposava el POD i també el fet que el PP el deixes decaure. El patrimoni en mans del PP està en perill», sentència.