Progreso en Verde porta davant el Seprona i la Fiscalia el cas d'un cavall de les galeres desnodrit

El partit animalista Progreso en Verde, en no obtenir cap resposta per part de l'Ajuntament de Palma i els regidors de Mobilitat i Benestar Animal, ha decidit presentar una denúncia davant el Seprona i la Fiscalia de les Illes Balears per a conèixer l'estat de salut del cavall, (immobilitzat des del passat mes de novembre per símptomes greus de desnutrició), i exigeix ​​una sanció contundent al propietari de la llicència de la galera.

El mes de novembre passat, després d'un avís ciutadà a la Policia Local de Palma, es va detectar un cavall de les galeres en un estat de desnutrició alarmant. Després de les inspeccions de Policia i el veterinari de Son Reus, es va decidir immobilitzar durant 14 dies la galera i enviar el cavall al seu estable. Estava previst passats aquells 14 dies fer-li una nova revisió i si el cavall continuava en males condicions es procediria a interposar una sanció al conductor de la galera de 900 euros.

El partit animalista assenyala que després de més de dos mesos des de la immobilització de la galera, ningú no sap res del cavall. «Continua viu?», es demanen.

«L'Ajuntament de Palma, el seu batle i els regidors de Mobilitat i Benestar Animal continuen en la seva línia de perpetuar i permetre el patiment dels cavalls de les galeres, en rebutjar totes les propostes de protecció que presentam per als cavalls. Mai no hi ha alternatives per part del PP, tan sols maltractament, maltractament i més maltractament envers els cavalls. Ni tan sols compleixen, ni fan complir, les lleis i normatives de protecció animal. Igual que tampoc responen als escrits, ja més de 25, sobre diferents incidències amb el servei de galeres. Palma continuarà sent el bastió del maltractament i patiment dels animals», denuncia Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde.