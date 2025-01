Més per Palma planteja propostes ambicioses per combatre la sequera i frenar el malbaratament hídric del turisme

Més per Palma denuncia que el Pla d’Emergència Municipal per Risc de Sequera, aprovat inicialment pel govern del PP, és un "despropòsit que elimina dades essencials, invisibilitza el consum desmesurat d’aigua per part del turisme de masses i ignora el coneixement científic recollit al Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB)", adverteix Neus Truyol, portaveu de Més per Palma. «Cada dia hi ha més evidències dels efectes negatius del canvi climàtic i de les seves conseqüències devastadores. Sabem que aquesta situació ens durà més pluges torrencials i més inundacions, però també més sequeres. Per això són imprescindibles mesures més contundents per prevenir les situacions de falta d’aigua. L’Ajuntament ha de ser més valent per evitar mals majors. S’ha de garantir l’aigua a les famílies i als serveis essencials, a més de reduir el consum del turisme de masses», argumenta Truyol.

Les accions haurien de servir per millorar la qualitat de vida de la gent i per eliminar la desigualtat social. «L’Ajuntament ha d’actuar per garantir la igualtat d’oportunitats. Els que més tenen han de contribuir més a pal·liar tant les sequeres com els efectes del canvi climàtic en general».

En aquest sentit, MÉS proposa mesures per evitar el malbaratament. El pla del PP no inclou mesures contundents per regular el consum dels grans sectors econòmics, com el turisme, ni de les seves grans infraestructures, com el port i l’aeroport, que concentren la major part d’aquest malbaratament.

Un Pla sense valentia ni ambició

Més per Palma ha presentat 28 propostes concretes per millorar el Pla de Sequera i per garantir un ús just i sostenible de l’aigua. Entre les mesures més destacades es troben:

· Controlar i reduir el consum d’aigua per part l’activitat lucrativa, especialment del sector turístic.

· Aplicar restriccions als grans consumidors, com els camps de golf que no empren aigua regenerada, i prohibir l’ompliment de piscines durant les situacions de prealerta i alerta de sequera.

· Implantar comptadors digitals d’aigua a tots els usuaris, per tal que les famílies i empreses puguin controlar millor el seu consum.

· Introduir un règim sancionador per garantir el compliment de les mesures adoptades, amb multes de fins a 3.000 euros.

· Ampliar les accions de comunicació i conscienciació social en l’ús responsable de l’aigua.

Un model d’aigua al servei de les persones, no del negoci

Truyol ha recordat que el PP ha fet desaparèixer qualsevol referència al turisme com a gran consumidor d’aigua. Segons dades de 2016, els visitants consumien un 255% més d’aigua que la població resident. «El Pla de Sequera no pot amagar aquesta realitat. Ens trobam davant d’un equip que governa per a l’especulació i per al turisme de masses, i no per a la gent. El PP dona via lliure al turisme de masses perquè malbarati l’aigua dels palmesans», ha criticat Truyol.

A més, ha denunciat que el PP ignora el Pla Hidrològic de les Balears, una eina imprescindible per a la gestió sostenible d’aquest recurs: «El PP actua com si la ciència i els experts no existissin. Aquesta irresponsabilitat posa en risc el futur de Palma».

Les famílies paguen la irresponsabilitat del batle

Mentre que MÉS per Palma aposta per mesures de justícia social i ambiental, com garantir l’aigua potable a les famílies vulnerables o fomentar l’estalvi, el batle i el PP opten per permetre el malbaratament de l’aigua per part dels sectors més lucratius.

Exigim responsabilitat i accions immediates

Més per Palma insta al govern municipal a acceptar les esmenes presentades per tal de garantir una gestió justa, equitativa i sostenible de l’aigua. «El PP té l’oportunitat de rectificar i de posar en marxa un pla que protegeixi l’aigua com a dret essencial, i no com a eina de negoci», ha conclòs Truyol.