Com ja és tradició per a la celebració de Sant Sebastià a Palma el col·lectiu Orgull Llonguet ha organitzat actes populars, enguany amb el lema 'Llonguets come home. Torna a Palma per Sant Sebastià'.

Hi haurà diverses llonguetades a diferents punts de Palma. Els caparrots i els xeremiers faran visites a les diferents llonguetades i animaran unes de les festes alternatives més sentides.

Enguany, hi ha programades llonguetades per al vespre de dissabte, 18 de gener, als següents llocs: