Fernando Valladares conversa sobre negacionisme climàtic a la UIB

El Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic (LINCC) de la UIB, el PEN Català i l’associació Attac-Mallorca han organitzat l’acte 'A favor de la ciència, contra la desinformació', que tendrà lloc a la Universitat de les Illes Balears i comptarà amb la participació del científic i divulgador Fernando Valladares.

La trobada tendrà lloc el divendres 24 de gener, a les 11.30 hores, a la Sala de Graus de l’edifici Ramon Llull del campus universitari. Durant l’activitat, el doctor Valladares conversarà amb les investigadores Catalina Torres, professora del Departament d’Economia Aplicada, i Elena Baraza, professora del Departament de Biologia, sobre el negacionisme climàtic i la desinformació que es propaga de manera intencionada. A més, el públic assistent tendrà l’oportunitat d’intervenir i participar en el debat.

Fernando Valladares és doctor en Biologia, investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i professor associat a la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid. És un científic molt citat, amb nombroses investigacions sobre el paper de la biodiversitat i els impactes del canvi climàtic i de l'activitat humana en els ecosistemes.

L'any 2021 va rebre el Premi Jaume I en la categoria de Protecció del Medi Ambient i el Premi de Comunicació Ambiental de la Fundació BBVA. La seva preocupació per la crisi ambiental l'ha empès a divulgar activament sobre aquest tema a diversos mitjans de comunicació i al seu canal de xarxes socials, La Salud de la Humanidad. També ha participat en comissions oficials, com la Comissió de Transició Ecològica i Repte Demogràfic del Congrés dels Diputats, així com en nombrosos actes de divulgació científica.

Campanya de suport

La seva defensa d’un canvi de rumb en les polítiques ambientals ha provocat que Fernando Valladares hagi patit una forta campanya de descrèdit i assetjament a les xarxes socials, amb missatges d’odi i, fins i tot, amenaces físiques. Com a resposta, centenars d’entitats i associacions s’han organitzat per impulsar un manifest de suport a l’investigador, que també ha subscrit el LINCC-UIB.

Acte a Palma

El dia abans de l’acte a la UIB, el dijous 23, Fernando Valladares impartirà la xerrada 'Crisis del modelo capitalista. Urge el inicio de una era postcrecimiento'. L’acte tendrà lloc a les 18 hores, a la sala d’actes de l'IES Josep Maria Llompart (carrer de Joan Capó, 2) de Palma. L’organització és a càrrec d’Attac-Mallorca.