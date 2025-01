PalmaActiva ofereix aquest 2025 més d'un centenar de cursos gratuïts

PalmaActiva oferirà més d'un centenar d'accions formatives aquest 2025, la qual cosa suposa més de 9.000 hores de formació.

Noves tecnologies, idiomes, nàutica, comerç, hosteleria i competències transversals són algunes de les branques que l'Agència de Desenvolupament Local de Palma ofereix per a formar-se.

Aquesta formació és de diversa durada –entre 2 i 120 hores– i es dirigeix a diferents col·lectius –persones en cerca d'ocupació, treballadors en actiu i persones emprenedores–.

Amb aquests cursos, PalmaActiva pretén cobrir les necessitats formatives de les persones que resideixen a Palma perquè puguin millorar la seva posició enfront del mercat laboral, segons ha explicat la regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, Lupe Ferrer.

La regidora ha destacat que en 2025 per primera vegada alguns dels cursos d'idiomes inclouran el dret a realitzar els exàmens oficials per als nivells B2.2 d'anglès i A2.2 d'alemany.

A més, segons ha afegit, enguany PalmaActiva oferirà graus B i C de formació professional: un grau C de nivell 2 d'activitats de gestió del petit comerç (530 hores), un grau C de nivell 1 d'operacions bàsiques de bar i restaurant (290 hores) i un grau C de nivell 1 de neteja de superfícies i mobiliari (280 hores).

Així mateix, a la convocatòria de programes mixtos de Formació i Ocupació en col·laboració amb el SOIB es presentaran entre 3 i 5 projectes que inclouran formació en graus C de les branques administrativa i tecnològica, i la contractació de l'alumnat mitjançant contractes de formació i aprenentatge.

Durant 2024, PalmaActiva va oferir 122 accions formatives amb 9.650 hores lectives i una participació total de 1.570 alumnes. Lupe Ferrer ha destacat que els resultats de les enquestes «indiquen que la satisfacció de l'alumnat amb els cursos és de 9,34 sobre 10 i que la majoria dels cursos han aconseguit més de 80% d'èxit en el percentatge d'alumnes aptes».