La Ratapinyada celebra la 46a edició amb música, exposicions i tallers per a joves en el marc de les festes de Sant Sebastià

L'Àrea de Joventut, a través del servei de dinamització de lleure juvenil de l'Ajuntament de Palma (Dinamo) ha organitzat, per a les festes de Sant Sebastià, la 46a edició de la Ratapinyada, amb activitats gratuïtes dirigides a joves de 14 a 30 anys, i que tindrà lloc de 17.30 a 20.30 hores a la plaça d'Alexander Fleming.

Aquesta festa és el resultat de la col·laboració d'uns 50 joves i fins a cinc entitats locals que, de manera altruista, han dissenyat i organitzat el programa d'activitats amb l'objectiu d'oferir als joves de Palma una jornada plena de diversió, creativitat i cultura en el marc de la celebració del patró de la ciutat.

El programa d'enguany inclou una Ballada de ball de bot, de 17.30 a 18.30 hores, amb la participació del grup de ball del Casal de Barri s’Escorxador; actuacions musicals a càrrec dels grups DNA, Abyss, Kamiza i Second Phone; exposicions artístiques de joves creadors com Kakistudio, Ryon, Magui Alemany, Keko, It’s Marta Art, Dewi Ware i Davinia; un joc de rol anomenat Onis vs Dimonis, organitzat pels joves col·laboradors Maria Àngels, Fernando, Adrià, Alex, Julia i Cristian; una fireta d'Entitats i Serveis, amb tallers i exhibicions organitzats per l'associació Maülla, Ses Bèsties Roller Derby Mallorca, el Club Esportiu d'Esgrima Històrica de Mallorca i Espais Joves, i un punt d'informació jove i un photocall.

A aquesta edició de la Ratapinyada també s'hi ha volgut sumar la Llonguetada, amb l'objectiu de donar suport i visibilitat a la iniciativa, promoguda per l'entitat Orgull Llonguet.