ARCA assegura que el Beach Club d'Es Baluard no compleix les normes de seguretat

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha assegurat que l'«altíssima tarima» del Beach Club d'Es Baluard de Sant Pere construïda sobre la qual volen posar el restaurant no compleix les normes de seguretat. A criteri d'ARCA, la construcció està explícitament desautoritzat a la normativa: «la major part del seu contorn és de més de 55 cm d'alçada i pretén protegir les caigudes amb elements vegetals en jardineres».

Tal com han explicat, seria necessari col·locar baranes, però aquestes no estan autoritzades en el projecte d'obra. Per tant, ARCA considera que la terrassa no pot rebre el final d'obra ni l'autorització per al seu funcionament.

La principal queixa d'ARCA, que fa més d'un any que mantenen, en relació amb el Beach Club, on s'hi sumen aquestes puntualitzacions, és que la terrassa no és compatible amb la preservació del patrimoni; i per aquest motiu han presentat un recurs contra la llicència municipal.

A més, apunten que les baranes han de suportar càrregues que una estructura vegetal no pot garantir. El CTE exigeix ​​elements permanents i duradors, així com una alçada mínima uniforme, característiques que, segons ARCA, demostren que les estructures vegetals no substitueixin les baranes.

«Ara l'efecte pantalla i invasiu de la terrassa es veu perfectament», han lamentat, alhora que han instat l'Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca a «rectificar de manera definitiva la gestió irrespectuosa amb l'interès general» i evitar definitivament aquest model de «terrassa invasiva».