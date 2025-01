Exigeixen una protecció efectiva dels menors migrants no acompanyats al Consell de Mallorca

Davant les recents notícies sobre la renúncia del Consell de Mallorca a utilitzar el polvorí d'Inca com a centre d'acollida per a menors migrants no acompanyats, des de Comissions Obreres (CCOO) manifesten la seva profunda preocupació per la situació d'aquests menors vulnerables i la manca de solucions adequades per garantir-ne la protecció.

El Consell de Mallorca, a través de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), té la responsabilitat de garantir el benestar i la seguretat dels menors en situació de desprotecció. «És imprescindible que aquesta institució exerceixi les seves competències amb diligència, proporcionant recursos suficients i adequats per a l'acollida d'aquests infants i adolescents», reclama el CCOO.

L'exposició mediàtica i la polèmica generada al voltant de la ubicació dels centres d'acollida «no poden ser una excusa per a la inacció». «És necessari que les autoritats competents treballin de manera coordinada i responsable, prioritzant sempre l'interès superior dels menors, tal com estableix la legislació vigent», apunta el sindicat.

Des de la Unió Insular de Mallorca de CCOO insten el Consell de Mallorca a assumir plenament les seves competències en matèria de protecció de menors, cercant solucions efectives i consensuades que garanteixin una acollida digna i adequada a les necessitats d'aquests infants. Així mateix, recorden la importància de complir amb les normatives de protecció de dades i privacitat, evitant la difusió pública de la ubicació dels centres d'acollida per salvaguardar la intimitat i seguretat tant dels menors com dels professionals que els atenen.

Des de CCOO reiteren la seva preocupació per la instrumentalització política dels menors vulnerables i consideren inacceptable que la protecció dels menors migrants es converteixi en objecte de debat polític. CCOO insisteix en el seu compromís amb la defensa dels drets dels menos i fan una crida a la responsabilitat de tots els actors polítics i socials per tractar aquesta problemàtica amb la serietat i respecte que mereix.