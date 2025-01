Homenatge a Aurora Picornell i les Roges del Molinar: un acte de memòria i justícia històrica

Aquest diumenge al matí, diversos col·lectius polítics i socials han commemorat la figura d'Aurora Picornell i de les altres dones conegudes com les Roges del Molinar en un emotiu acte d'homenatge a Palma. Organitzat per Esquerra Unida Illes Balears (EUIB), el Partit Comunista d'Espanya (PCE) i el col·lectiu Aurora Picornell, l'acte ha reunit més de 200 persones al Born del Molinar, davant el bust en honor a Picornell, per a «recordar el sacrifici d'aquestes dones comunistes i antifranquistes, víctimes de la repressió franquista durant la Guerra Civil espanyola».

En el transcurs de l'acte, els assistents han rendit homenatge a Aurora Picornell, que va ser executada per les forces franquistes l'any 1937, juntament amb altres quatre dones, conegudes per la seva militància política i social. La seva memòria ha estat reivindicada com un símbol de la lluita per la llibertat, la justícia social i els drets de les dones.

Juanjo Martínez, coordinador general d'Esquerra Unida Illes Balears, ha pres la paraula en el moment culminant de l'acte, afirmant: «Avui, com cada 5 de gener, tornam a posar en valor el sacrifici d'Aurora Picornell i de les Roges del Molinar, dones que van lluitar per un món millor i que van ser víctimes de la brutalitat del franquisme. És imprescindible que les noves generacions coneguin la seva història, perquè la seva memòria forma part de la nostra lluita per la justícia i la llibertat».

Martínez ha subratllat que, tot i el pas del temps, la lluita per la reparació i la veritat continua vigent: «Fins que no es faci justícia, fins que les víctimes del franquisme no siguin reconegudes com mereixen, el nostre compromís amb la memòria històrica serà ferm i inamovible».

A més, ha fet una crida a la necessitat de consolidar processos d'unitat popular davant els reptes actuals que es plantegen a la societat de les Illes Balears: «Avui, més que mai, és imprescindible que les forces d'esquerres ens unim per combatre el retrocés que suposen les polítiques del PP i Vox. Els governs del PP i Vox estan atacant drets fonamentals, la igualtat de gènere, i estan retrocedint en matèria de llibertats i drets socials. Hem de començar a construir una unitat popular per treure'ls dels diferents governs de les Illes Balears i garantir que la nostra terra es dirigeixi cap a un futur més just, igualitari i democràtic».

Un acte de memòria col·lectiva

L'homenatge ha inclòs la lectura de textos memorials, intervencions de familiars i amics de les víctimes, així com una ofrena floral davant el bust d'Aurora Picornell. En el seu discurs, diverses representants de l'associació Memòria de Mallorca han destacat l'important paper de les dones en la resistència antifranquista, sovint invisibilitzat en els relats oficials.

L'acte s'ha tancat amb una crida a la unitat i a l'acció per a «garantir que la memòria de les víctimes del franquisme segueixi viva i es continuï lluitant per la justícia històrica». «La commemoració d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar ha estat un moment de reflexió, però també de reafirmació dels valors d'esquerres que aquests símbols històrics representen», han assenyalat.