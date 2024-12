Milers de persones reivindiquen el 31 de desembre com a Diada de Mallorca

Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Palma per a reivindicar el 31 de desembre com a dia de la celebració de la Diada de Mallorca davant «els intents de silenciar-los com a poble», com han qualificat el canvi de data oficial al 12 de setembre, imposat pel Consell de Mallorca, governat per PP i Vox.

Convocades per diferents entitats sobiranistes i independentistes de l'illa i després del lema de la pancarta principal 'Diada de Mallorca. La solució, autodeterminació!», la marxa ha partit del passeig del Born, ha recorregut el carrer de la Unió, Rambles i ha finalitzat a la plaça del Tub.

Durant la manifestació s'han pogut escoltar consignes com «independència, socialisme i feminisme», «a Mallorca, en català», «si el present es lluita, el futur és nostre» o «ni França, ni Espanya, Països Catalans», acompanyades per la música d'un grup de flabiolers i xeremiers.

Els diferents col·lectius participants a la marxa han portat pancartes en què podia llegir-se «defensem Mallorca: terra, lluita i llibertat» i «rebels i revolucionaris, els joves construïm els Països Catalans».

El portaveu de la Plataforma 31D, Ferran Montero, ha assenyalat que el 31 de desembre és un dia important per a Mallorca, la seva gent i el seu futur, perquè aquest és un dia que «tothom té clar que representa Mallorca» i és «un reflex del passat, present i futur», que passa per l'«autodeterminació».

En la lectura del manifest de la convocatòria, la plataforma ha expressat el seu «orgull» perquè, «des del segle XIII, les generacions antecessores de mallorquins han elegit el 31 de desembre com a commemoració col·lectiva dels seus orígens com a poble».

D'aquesta manera, han remarcat que per «tradició, història i adhesió popular», el 31 de desembre és la Diada de Mallorca -dia de l'entrada del Rei Jaume I a Palma el 1229-, que han indicat que es va deixar de celebrar als pobles de Mallorca a partir del segle XVIII amb la implantació del Decret de Nova Planta, cosa que la va relegar a celebrar-se a Palma únicament.

Per la seva banda, la portaveu de l'Esquerra Independentista de Mallorca (EIM), Sara Barceló, ha manifestat que la Diada de Mallorca «és i serà el 31 de desembre» davant de la 'diada' promulgada pel Consell, que és «espanyolista, regionalista i folklorista».