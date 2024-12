Denuncien «l'aquerrale moter» pel centre de Palma

Les entitats Amics de la Terra de Mallorca, la Plataforma d'Indignats de la Ma-10 i l'Associació Estatal de Vianants 'Andando', han denunciat que el passat diumenge, «desenes de motoristes conduint màquines de gran cilindrada varen travessar carrers cèntrics, tronant al seu pas i pertorbant el pacífic gaudi per part de la ciutadania de la il·luminació de Nadal».

Denuncien també que «es dona la circumstància que aquesta grotesca comitiva anava escortada per unitats de la Policia Local, les quals en cap moment varen intervenir per a impedir aquest abús. El centre de la ciutat va ser escenari d'un lamentable episodi de violència viària, contaminació acústica i atmosfèrica, davant l'aquiescència dels qui estan obligats a fer complir la llei».

Les entitats consideren: que «serà difícil instaurar una conducta de respecte a les normes sobre limitació de sorolls si la pròpia autoritat en la qual la ciutadania ha delegat la potestat de fer complir-les esdevé testimoni complaent de la seva burla» i en demanen «amb quina autoritat moral pot perseguir la policia de Palma els comportaments incívics que reprodueixen diàriament molts motoristes, especialment els que condueixen motos de gran cilindrada i ens ensordeixen?»

També consideren que «Palma és de fet una ciutat sense llei, en la qual aquests comportaments estan a l'ordre del dia i existeix una permissivitat absoluta per part de les autoritats, que no fiscalitzen en absolut la utilització de tubs d'escapament no homologats i que són utilitzats per un percentatge molt elevat de motoristes».

També recorden que «davant aquesta permissivitat després els pobles de la Serra de Tramuntana hagin de suportar en els seus nuclis urbans i en les carreteres que els comuniquen hordes de moters que generen perill, pèrdua de qualitat de vida i fins i tot danys a la fauna, en uns paratges que haurien de comptar amb una protecció afegida, i la condició de Patrimoni de la qual de la Unesco és incompatible amb aquest abús».

La plataforma d'indignats de la MA-10 (carretera de la Serra de Tramuntana) es pregunta «que més ha de succeir perquè d'una vegada per sempre comenci a abordar-se aquest greu problema de salut pública i s'acabi amb la tolerància culpable, quan no prevaricadora, per part dels responsables que aquesta situació tingui lloc».

En qualsevol cas, urgeix que «d'una vegada per sempre comencin a generalitzar-se controls rigorosos, permanents i inflexibles sobre els tubs d'escapament de motos i cotxes per part de les administracions competents».