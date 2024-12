El col·lectiu Cultura al Carrer reclama facilitats per a organitzar activitats culturals autogestionades a Palma

La trentena d'entitats que integren el col·lectiu Cultura al Carrer han reclamat facilitats per a organitzar activitats culturals autogestionades a Palma i han advertit sobre els riscos als quals aquestes s'enfronten amb la nova ordenança municipal, que està prevista que s'aprovi en les pròximes setmanes.



Així ho han expressat aquest dimarts en una trobada celebrada en la plaça del Quadrado, en el qual han llegit un manifest per a reclamar el seu dret a la ciutat, a la cultura i a la festa autogestionada i reivindicar una ciutat «viva, inclusiva i participativa».



Els seus reclams, conta Isabel Nadal, membre del col·lectiu, arriben després que diverses entitats posessin en comú les dificultats que totes elles enfrontaven per a organitzar activitats fora del mercat cultural convencional.



Nadal ha lamentat que moltes vegades no els arriben els permisos perceptius per a realitzar-les i altres tantes no reben resposta de l'administració municipal. Fins i tot quan sí que hi ha resposta, ha afegit, les autoritats han arribat a interrompre i suspendre les seves activitats.



És per això que han demanat a l'Ajuntament de Palma que faciliti calendaris d'ocupació d'espais públics, inventaris d'infraestructura disponible, processos de sol·licituds clars, denegacions argumentades i amb antelació i una finestra única per a la gestió de les activitats culturals.



En definitiva, ha sintetitzat Nadal, que l'administració sigui «facilitadora de cultura», en línia amb el marc normatiu europeu de drets culturals i el pla de drets culturals que es preveu aprovar a mitjan any que ve.



«No demanam ajudes econòmiques ni subvencions, només viabilitat per a tirar endavant les nostres iniciatives, que dinamitzen la ciutat sense convertir la cultura en un bé de consum», han incidit des de Cultura al Carrer en el manifest.



En el manifest també han posat el focus en el perill que suposa que el centre de Palma se centri únicament en el turisme i el comerç. «Significaria la mort de la ciutat i de la nostra cultura a la ciutat que habitam, en la qual volem participar i sentir nostra», han incidit.



A més, han exposat la seva preocupació per la previsible aprovació de l'ordenança cívica, que consideren que agreujarà els problemes als quals ja s'enfronten i restringirà encara més l'ús de l'espai públic.