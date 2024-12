L'EMT Palma activa la campanya d'abonaments per al 2025

L'EMT Palma posa en marxa la campanya d'abonaments per a l'any 2025, amb les mateixes tarifes i descomptes vigents abans de la gratuïtat.

A partir d'aquest dimarts 10 de desembre, estaran disponibles els abonaments per al 2025 a les màquines de recàrrega de les principals parades de la ciutat i als punts de venda habilitats, atès que la bonificació del 100% aplicada durant tot el 2023 i 2024 està prevista que finalitzi el dia 31 de desembre.

A partir del gener del 2025, es recuperen les tarifes ordinàries i totes les bonificacions i abonaments existents per als diferents perfils d'usuaris de l'EMT Palma.

Així, es mantenen els perfils de menors gratuïts fins als 17 anys, estudiants, universitaris, pensionistes, famílies nombroses, «Carnet verd», «Palma amb tu» i residents. Cadascun d’aquests perfils mantenen les bonificacions que tenia fins al setembre del 2022, així com els abonaments específics que li apliquen.

Aquestes tarifes estan disponibles a la pàgina web de l'EMT Palma (https://www.emtpalma.cat/ca/targeta-ciutadana) així com a les parades. Els usuaris han d'assegurar-se que el perfil de la targeta ciutadana estigui actualitzat abans de carregar els abonaments per poder accedir als descomptes.

Actualització perfil de la Targeta Ciutadana

Si el perfil ha caducat, els usuaris l'hauran d'actualitzar abans de poder comprar els abonaments per al 2025. La caducitat de la targeta es pot consultar a la web de l'Ajuntament de Palma al següent enllaç: https://infotci.palma.cat/ tcimunicipis/ciutada/login?lang=es, a les màquines d'autorecàrrega de l'EMT que es troben a les principals parades i als establiments adherits que apareixen relacionats amb la seva ubicació a la web https://www.emtpalma.cat/es/puntos-de-recarga, així com a les Oficines d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (OAC) (https://www.palma.es/es/ oficines-d'atenció-a-la-ciutadania).

Els residents han d'actualitzar el seu perfil cada tres anys i, en el cas que estigui caducat, poden actualitzar-lo als punts anteriorment esmentats. Els usuaris amb perfil resident poden fer-ho a les màquines d'autorecàrrega.

D'altra banda, els perfils més bonificats tenen caducitats diferents, per la qual cosa cal comprovar la data de caducitat. Si heu caducat o la data és a prop de la seva caducitat, es pot actualitzar presentant la documentació acreditativa per cadascun. La gestió es pot realitzar sense cita prèvia a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC https://www.palma.es/es/oficinas-de-atencion-a-la-ciudadania) i a les oficines de l'EMT Palma amb cita prèvia, que es pot sol·licitar a través de la web: https://citaprevia.emtpalma.cat/?seccion=citaprevia&subseccion=sol·licitud.

Usuaris que resideixen fora de Palma

Els perfils de persones que no resideixen a Palma caduquen cada any. Les persones d’altres municipis amb conveni amb l’EMT Palma han d’actualitzar el seu perfil en el seu propi ajuntament en el cas que hagin d’acreditar la seva condició d'estudiant, pensionista, etcètera.

Si teniu el perfil de «resident», el podeu renovar directament tant a les màquines de l'EMT a les parades, com a l'oficina de l'EMT Palma (amb cita prèvia) o a qualsevol OAC de l'Ajuntament de Palma.

Les persones de pobles sense conveni podran renovar el seu perfil de «no resident» que els dona accés a una tarifa d'1,15 € per viatge, a les OAC de l'Ajuntament de Palma o a l'oficina de l'EMT Palma, amb cita prèvia.

Adobs i recàrrega de saldo

Per al 2025, l'EMT Palma també recuperarà els abonaments habituals, de 20 viatges, 50 viatges o viatges il·limitats, al preu que correspongui segons el perfil de l'usuari. Podeu consultar els diferents abonaments disponibles a la web: https://www.emtpalma.cat/es/tarjeta-ciudadana. També es pot carregar saldo al moneder de la targeta perquè es va descomptant a cada viatge segons la tarifa aplicable a cada perfil.

D'altra banda, les persones que no són residents a les Illes Balears o que no disposen de TC poden continuar fent servir els bons de 10 viatges a un preu reduït. Així mateix, poden adquirir els bitllets a les màquines, segons la corresponent tarifa ordinària, que és de 2 € per al bitllet senzill a totes les línies urbanes, 5 € per a l'aeroport i 3 € al port.