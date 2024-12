Seminari sobre supremacisme lingüístic a Palma

Plataforma per la Llengua organitza, divendres 13 de desembre, el seminari "Lluita, imposició i subordinació entre llengües nacionals i hegemòniques i llengües regionals o minoritzades: el cas del català".



Hi participaran experts com Laura Camargo, doctora en Filologia Espanyola i professora de la UIB; Pere Antoni Pons, periodista i escriptor; Rosa Calafat, doctora en Filologia Catalana i professora a la Universitat de les Illes Balears, i Albano Dante Fachin, periodista d'Octuvre.cat.



El seminari tendrà lloc al centre Flassaders a Palma (carrer de la Ferreria, 10, Centre, 07002 Palma), a les 18.30 h. S'hi poden inscriure al següent enllaç!

Com afecta l'hegemonia lingüística les llengües minoritzades?



La situació del català continua essent un repte, i entendre les dinàmiques entre llengües hegemòniques i minoritzades és clau per garantir-ne la supervivència.



Amb el seminari "Lluita, imposició i subordinació entre llengües nacionals i hegemòniques i llengües regionals o minoritzades: el cas del català", Plataforma per la Llengua convida a reflexionar sobre les estratègies per protegir i promoure el català davant les pressions de les llengües dominants.



Aquest seminari comptarà amb la participació d'experts en sociolingüística, drets lingüístics i política cultural, que aportaran eines i propostes per enfortir l’ús social del català.