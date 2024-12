L'Ajuntament de Palma declara d’utilitat pública municipal l’Obra Cultural Balear

L’Ajuntament de Palma ha declarat l’Obra Cultural Balear (OCB) entitat d’utilitat pública municipal (UPM) després de verificar que compleix amb els requisits establerts pel Reglament orgànic de participació ciutadana per a obtenir aquesta distinció.

L’OCB ha estat considerada una entitat que desenvolupa activitats en defensa dels interessos generals de la ciutadania de Palma i que du a terme tasques dins el terme municipal, reconeixent així la seva tasca a favor de la cultura i la cohesió social a les Illes Balears.

Cal recordar que segons les condicions del Reglament, poden ser declarades entitats d’utilitat pública municipal aquelles que tenguin com a objectiu social la defensa dels interessos generals de la comunitat i que duguin a terme activitats d’interès local.

L'Obra Cultural Balear, 62 anys en defensa de la llengua i la cultura pròpies

El 31 de desembre de 1962 es va fundar l’OCB, impulsada per Francesc de Borja Moll, que acabava de culminar l’altra gran obra de la seva vida, el Diccionari Català-Valencià-Balear. L'insigne filòleg menorquí va fer part dels 31 socis inicials que varen registrar l’entitat com a societat civil i que varen donar suport a la primera Junta Directiva presidida per Miquel Forteza.

Ara, sis dècades després, l’entitat, a través de les seves línies d’actuació i de la seva xarxa territorial, continua fidel als seus objectius fundacionals i és a les Illes Balears l’entitat de referència en la defensa de la llengua pròpia, la cultura que s’hi expressa i el dret a l’autogovern.