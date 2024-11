Unides Podem denuncia la negativa de Cort a paralitzar llicències en zones inundables: «el PP és més perillós per incompetents que per inútils»

La regidora d'Unides Podem, Lucía Muñoz, ha lamentat el vot en contra del Partit Popular a la seva iniciativa per a implementar una «moratòria de llicències en zones inundables així com la suspensió cautelar de les quals s'hagin concedit o estiguin en tràmit des de l'entrada en vigor del decret de simplificació administrativa al maig». Muñoz ha considerat «inacceptable» la posició de l'equip de govern. «És una irresponsabilitat majúscula i demostra un menyspreu per la vida i la seguretat dels ciutadans de Palma que ens sembla greu» ha criticat Muñoz. La regidora d'Unides Podem ha recordat que «en aquest ajuntament s'han registrat nou nous expedients de legalització en només una setmana» i ha criticat que «no es doni cap explicació per part de Cort sobre què es farà amb aquestes llicències».

D'altra banda, Muñoz ha criticat també que ni el gerent ni el regidor d'Urbanisme «siguin capaços de respondre sobre les dades de llicències en zones inundables concedides o en tràmit, ni sobre quina solució proposa aquest ajuntament». Muñoz ha mostrat les seves sospites, considerant que «sí que coneixen aquestes dades, però no volen fer-les públiques perquè no volen que se sàpiga com és de gran el problema que vostès mateixos han generat». A més, la regidora ha considerat que «el problema de les llicències en zones de risc hauria de ser la prioritat absoluta d'aquest ajuntament». Muñoz ha considerat «inexplicable» la posició de l'equip de govern en «un tema que no hauria de ser partidista sinó de sentit comú» i ha lamentat «el poc que li ha durat al Partit Popular la façana de responsabilitat que van mostrar després de la catàstrofe de la DANA a València». «És inexplicable que la presidenta Prohens admeti que aquestes DANA són conseqüència del canvi climàtic, que el canvi climàtic mata i després continuïn abraçant el negacionisme».

Finalment, Muñoz també ha criticat que, malgrat la promesa que va fer el regidor d'Urbanisme en comissió, l'equip de govern «no hagi presentat una esmena transaccional». Muñoz ha considerat aquest fet una «falta clara de voluntat de negociar» i ha considerat «greu» l'«immobilisme d'aquest ajuntament per a fer front a una emergència climàtica que costa vides». «Continuen posant el benefici econòmic per sobre de la vida i la seguretat de la gent» ha criticat Muñoz que ha culminat la seva intervenció mostrant-se molt dura i afirmant que «tenia raó Mónica Oltra quan deia que el PP és més perillós per incompetents que per inútils». Unes declaracions que han enfadat al regidor d'Urbanisme, Oscar Fidalgo que, en el seu torn de resposta li ha etzibat: «incompetent i corrupta en tot cas ho serà vostè». Muñoz ha aprofitat el seu torn d'intervenció en un altre punt per a respondre al regidor d'Urbanisme demanant-li que «com anomenaria vostè a aprovar 'per error' 30 esmenes de Vox que legalitzen un camp de pol en Campos, que es carreguen la llengua en la funció pública i en l'educació i que permeten construir en àrees naturals? Jo ho dic incompetència». Muñoz ha continuat en aquesta línia, demanant-li al regidor d'Urbanisme «com anomena a estar il·localitzable menjant amb una periodista i arribar dues hores tard a la reunió més important de la seva vida, com va fer Mazón? Com diu vostè a no donar l'alarma de protecció civil fins que l'aigua ja li arribava al coll a molts valencians? Jo n'hi dic negligència criminal». «I com anomena a fulminar la partida d'atenció a víctimes de violència de gènere del pressupost municipal? Perquè jo n'hi dic o bé incompetència o bé irresponsabilitat» ha continuat carregant Muñoz. «I com anomena a adjudicar a dit més de 60 milions a empreses condemnades per la trama Gürtel o a utilitzar al Ministeri d'Interior per a espiar als diputats de Podem? Jo n'hi dic corrupció» ha resolt Muñoz. «I exemples en tenc molts, senyor Fidalgo, locals i nacionals, així que sent vostè el responsable d'habitatge hauria de dedicar-se a treballar» ha sentenciat.