L'EMT decreta serveis mínims davant la vaga sindical dels treballadors els dies 28 i 29 de novembre

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) ha fixat uns serveis mínims del 50% per la vaga de treballadors de transport de viatgers prevista per als dies 28 i 29 de novembre. Tal com en la darrera convocatòria, s’han fixat uns serveis mínims a l’EMT del 50% als autobusos de transport urbà. No obstant això, aquests serveis mínims s’eleven fins al 60% a les hores puntes d’entrada i sortida dels centres educatius i del 100% pel que fa a les rutes dels serveis sanitaris.

El percentatge de serveis mínims ja es va fixar per a tots els dies de vaga al transport urbà el novembre i desembre, però els horaris dels vehicles que compleixen amb aquests serveis han variat lleugerament, ja que a principi de novembre l’EMT va introduir uns canvis en les freqüències d’algunes línies.

Per això, es recomana consultar la pàgina web de l’EMT (www.emtpalma.cat) per informar-se sobre els serveis mínims i línies afectades. Es recorda a la ciutadania que, a més dels serveis mínims, és possible que circulin altres vehicles del servei habitual, en funció de la decisió dels conductors o conductores de secundar, o no, la vaga convocada.