Cort anuncia que ha imposat sancions de tancament a Three Lions i Shamrock Café

El tinent de batle i regidor de Medi Natural, Entorns Saludables, Mercats i Innovació, Llorenç Bauzá, ha assegurat aquest dilluns que l’actual equip de l'Ajuntament de Palma «està posant control on abans hi havia descontrol», en referència als procediments legals interposats per veïns del passeig Marítim de Palma contra els renous produïts per determinats locals nocturns de la zona.

En el cas dels locals nocturns que han motivat les reclamacions dels veïnats, situats tots dos a l’avinguda de Gabriel Roca número 3 i explotats sota les denominacions comercials de Three Lions i Shamrock Café, el tinent de batle ha recordat que sobre el primer dels establiments esmentats pesa una sanció de tres setmanes de tancament, actualment en execució.

Pel que fa a l’altre negoci, s’ha imposat una ordre de tancament de sis setmanes que es troba ara mateix en situació de suspensió cautelar, a l’espera de la resolució de les al·legacions presentades pel propietari.

En conjunt, sumant les actuacions practicades en els dos establiments, l’Ajuntament de Palma ha tramitat ja, entre els mesos de juliol i desembre de l’any passat, més d’una desena d’actes per incompliment de les ordenances, a les quals cal afegir els expedients oberts en el transcurs d’enguany, que es comptabilitzaran una vegada finalitzi definitivament la seva corresponent tramitació.