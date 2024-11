'La violència de gènere. Allò que la història no conta', per Eusèbia Rayó Ferrer

Eusèbia Rayó Ferrer, professora, escriptora i investigadora, especialitzada en temes sobre la violència contra les dones, realitzarà una xerrada a l'Espai Suscultura de Palma (Carrer Miquel Capllonch, 33) el dimecres 27 de novembre a les 19.30 hores amb el títol 'La violència de gènere. Allò que la història no conta'. La ponència l'ha organitzada l'associació Homes per la Igualtat Mallorca, amb l'objectiu de donar a conèixer als ciutadans i ciutadanes de la nostra illa la violència de gènere que ha tengut lloc des de l'edat mitjana fins a la primera meitat del segle XX. Es farà una menció especial a la violència estructural, o sigui, aquella que no era vista com a violència sinó com a comportaments normals, emparats per lleis, usos i costums que ara semblen impensables i que en molts de casos romania oculta. Aquesta violència estructural és important que es conegui, atès que hi ha una revifada de violència masclista que, a més a més de no reconèixer la situació, pretén tornar a fer-la invisible, amb el nom de violència intrafamiliar.

La xerrada planteja visibilitzar aquestes realitats que fins no fa gaire eren considerades com a concernents només en l'àmbit privat. Era la denominada violència domèstica que, per por, per vergonya o perquè no servia de res, no era denunciada en molts casos.

La conferència, emmarcada dins el Dia Internacional de la no-violència contra les dones, estarà oberta per a tothom i vol ser una passa més en la lluita d'aconseguir un món on les dones tenguin les mateixes possibilitats que els homes, i alhora un punt de coneixement per erradicar la xacra social que encara pateixen les dones.