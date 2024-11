ARCA sol·licitarà que Bartomeu Ferrà sigui declarat Fill Il·lustre de Palma

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) sol·licitarà que Bartomeu Ferrà i Perelló, mestre d'obres, precursor en la defensa del patrimoni i gran lul·lista, sigui declarat Fill Il·lustre de Palma.

Una petició que farà amb motiu del centenari de la seva mort i després que aquest dimecres l'escriptora Rosa Planas detallàs els sentiments, l'obra i el treball d'aquest home polifacètic, en una conferència, organitzada per l'Associació, a la Biblioteca de Cort.

Durant la conferència, Planas va recordar Ferrà com un home de profundes conviccions religioses, una capacitat de treball encomiable i un compromís clar amb la justícia social.

Entre altres aspectes, l'escriptora va destacar que va ser un precursor en la defensa del patrimoni i va crear l'Arqueològica Lul·liana i el seu Museu, on va dipositar elements que ell mateix salvava de ser destrossats quan es procedia a alguna demolició d'edificis singulars, fet que finals del XIX, era una constant, va apuntar. A més, segons Rosa Planas, Bartomeu Ferrà va ser un precursor en l'elaboració de catàlegs de patrimoni.

L'escriptora va explicar, durant la conferència d'aquest dimecres, que aconseguís que els bous de Costitx es quedessin a l'Estat espanyol després que totes les institucions mallorquines rebutjassin comprar-los i que el Louvre sí que mostràs interès. La mediació de Ferrà, va subratllar l'escriptora, va evitar que aquestes tres escultures de bronze de la cultura talaiòtica sortissin de l'Estat.

Bartomeu Ferrà també va tenir algun càrrec polític, però va durar poc, perquè, segons va manifestar Planas, les seves conviccions no li permetien doblegar-se davant segons quines imposicions. I va ser un molt bon dibuixant.

Ferrà va ser igualment un gran lul·lista als inicis dels Estudis moderns sobre Llull, va assenyalar Planas. Traductor, autor teatral, de poesia i de tots els gèneres literaris, va dirigir la revista satírica 'La Ignorancia', que es va publicar durant gairebé sis anys, i va deixar treballs importants sobre els cementeris, on va intervenir activament.

«Tenia la voluntat patriòtica de promoure Mallorca pels seus valors patrimonials. Va partir i es va trobar molt tot sol amb l'esbucament de les murades, que, amb l'excusa de l'higienisme, varen ser arrasades. La seva defensa aferrissada del patrimoni de vegades el va perjudicar professionalment», va assenyalar.

Professionalment, era mestre d'obres, però per la seva categoria mereixeria el seu reconeixement com a arquitecte, consideren. «Ha deixat a més d'obra literària i la feina de patrimoni nombroses obres com Can Barceló, l'església de Sant Magí, moltes obres a Son Rapinya, i la Vileta... Encara hi ha molt per estudiar sobre en Ferrà», remarquen.

Ara, que es commemora el centenari de la seva mort, és el moment de posar en valor, segons ARCA, Bartomeu Ferrà i Perelló, sol·licitant formalment, juntament amb aquelles entitats que decideixin donar-los suport, que sigui declarat Fill Il·lustre de Palma.