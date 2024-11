Unides Podem considera «inacceptable» que Cort es negui a paralitzar les llicències en zones inundables

La regidora d'Unides Podem, Lucía Muñoz, ha lamentat el vot en contra del Partit Popular a la seva iniciativa per a implementar una «moratòria de llicències en zones inundables així com la suspensió cautelar de les quals s'hagin concedit o estiguin en tràmit des de l'entrada en vigor del decret de simplificació administrativa al maig». Muñoz ha considerat «inacceptable» la posició de l'equip de govern. «És una irresponsabilitat majúscula i demostra un menyspreu per la vida i la seguretat dels ciutadans de Palma que ens sembla molt greu» ha criticat Muñoz. La regidora d'Unides Podem ha recordat que «en aquest ajuntament s'han registrat nou nous expedients de legalització en només una setmana» i ha criticat que «no es doni cap explicació per part de Cort sobre què es farà amb aquestes llicències».

D'altra banda, Muñoz ha criticat també que el gerent d'Urbanisme, que compareixia aquest divendres en comissió a petició d'Unides Podem, «no sigui capaç de respondre sobre les dades de llicències en zones inundables concedides o en tràmit, ni sobre quina solució proposa aquest ajuntament». Muñoz ha considerat que «el gran problema de les llicències en zones de risc hauria de ser la prioritat absoluta d'aquest ajuntament». Muñoz ha considerat «inexplicable» que l'equip de govern de Cort «sigui incapaç de donar resposta a aquestes preguntes» i que «aquest no hauria de ser un tema partidista sinó de sentit comú». Ha urgit a l'equip de govern a «ser responsable».

Finalment, Muñoz s'ha pronunciat sobre l'anunci del regidor d'Urbanisme, que ha assegurat que presentaran una esmena transaccional a la proposta d'Unides Podem. En aquest sentit, Muñoz ha declarat que «espera que aquesta contraproposta del PP sigui raonable i comporti una paralització real de les llicències en zones inundables» i ha anunciat que «no acceptaran cap proposta que continuï posant en risc la vida de la ciutadania i prevalent el benefici econòmic».