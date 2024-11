ARCA ha presentat un recurs judicial per la «nefasta» gestió política de la reforma de la terrassa d’Es Baluard

L’Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) apunta que «les obres invasives i despersonalitzants de la terrassa del Baluard avencen ràpidament. El resultat serà d'una estètica beach club aprofitant-se d'un espai patrimonial de primer ordre i alterant la percepció».

L'alçada de la tarima de fusta que col·loquen sobre el trespol, a determinats llocs és d'uns 70-80 centímetres, per «cobrar alçada a la seva conveniència». ARCA destaca que és «incomprensible que els tècnics de Patrimoni del Consell hagin donat el vistiplau a un projecte que inclou elements tan aliens a les murades de Palma, com una mini piscina o com eufemísticament li diuen, lámina de agua».

ARCA considera «nefasta» la gestió política que se n’està fent: «Els actuals governants [de l’Ajuntament de Palma] no han sabut ni volgut defensar els interessos generals protegint de veritat el Patrimoni i evitant la seva utilització perversa. La mateixa recriminació feim al Consell, Govern i a la direcció del Museu Es Baluard».

ARCA els recrimina que «tenien l'oportunitat de rectificar, perquè el problema l'havien heretat dels anteriors governants, ara a l'oposició. Però no han volgut fer-ho», malgrat que «verbalment deien estar d'acord amb el nostre parer».

Asseguren que «les pràctiques irregulars de l'empresa concessionària que les obligaren a aturar i retirar totes les obres fa uns mesos, en realitat han estat premiades amb un projecte encara pitjor que l'anterior, ja que l'efecte barrera visual serà major perquè guanyen alçada».

Des d'ARCA, ja advertiren dels efectes negatius des del moment de l'aprovació del projecte fa més de dos anys, hi votaren en contra a la Ponència de Patrimoni. I, de llavors ençà, han fet reunions, aparicions públiques, mobilitzat a la ciutadania amb el lliurament de signatures, entre altres actes: «Sempre oferint l'alternativa, no oposant-nos a un bar restaurant, sinó a una estètica despersonalitzant. No ha servit de res. Sembla que les bones maneres moltes vegades no li serveixen a la ciutadania».

ARCA, finalment, ha presentat un recurs judicial per demostrar la incompatibilitat d'aquest tipus de terrassa amb el respecte al patrimoni: «No sabem el recorregut que tendrà. La nostra manera d'actuar és prioritzar solucionar les coses per la via administrativa i política, però la voluntat de l'administració ha estat nul·la. Hem de recordar que, a més, suposa un greuge comparatiu amb la resta de les terrasses de la ciutat que sols poden tenir taules, cadires, para-sols i s'ha de retirar tot cada dia quan el bar o restaurant tanca. Mantindrem la recriminació a una manera d'actuar intransigent i inflexible de l'administració com en aquest cas».