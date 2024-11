Aquest divendres, Festival Antifeixista de Palma: «Facem de la cultura l’antídot contra el feixisme!»

Aquest divendres, 22 de novembre, la Feixina (Palma) serà l'escenari del Festival Antifexista de Palma, organitzat pels ateneus populars L'Elèctrica i La Fonera i el col·lectiu que defensa la recuperació d'espais per a la música i la cultura als carrers de Palma, Crui. «Facem de la cultura l’antídot contra el feixisme!», han assenyalat.

La jornada començarà a les 18 hores i serà conduïda per Joan Servera i Gypsy Nel·lo (#QueridasAmigas). Segons han anunciat, hi haurà jocs de fira antifeixistes, l'exposició artística '10 mites sobre Israel' a càrrec de Ciutadans per Palestina i un concert amb els grups Nita, Primer Infant i Les salvatges.